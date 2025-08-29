Việt Nam có thể trở thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á

(VTC News) -

Trong bối cảnh ngành triển lãm toàn cầu đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ về khu vực châu Á, Việt Nam nổi lên là điểm đến mới đầy tiềm năng. Hội thảo Việt Nam – Điểm đến cho Tương lai Triển lãm châu Á diễn ra ngày 29/8 tại Hà Nội khẳng định hướng đi này.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, triển lãm là động lực thúc đẩy kinh tế và công nghiệp văn hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành triển lãm trong phát triển quốc gia: “Ngành công nghiệp triển lãm và hội chợ đã và đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế.

Đây là lĩnh vực kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, thị trường, người tiêu dùng, đồng thời là cầu nối giữa tri thức, công nghệ và sáng tạo”.

Theo Thứ trưởng, triển lãm không chỉ đơn thuần là kênh giao thương mà còn gắn chặt với công nghiệp văn hóa, giải trí và du lịch. Các sự kiện quy mô quốc tế là nơi lan tỏa bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đầu tư.

Bộ VHTTDL cũng đặt ra bốn định hướng phát triển: Gắn triển lãm với hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo; Xúc tiến du lịch qua các hội chợ quốc tế; Xây dựng trung tâm triển lãm hiện đại; Thúc đẩy hợp tác công – tư để định vị thương hiệu “Việt Nam – Điểm đến triển lãm của châu Á”.

Không gian trải nghiệm của VOV tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Thứ trưởng lấy Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là minh chứng điển hình cho sự phát triển của công nghiệp triển lãm, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hoá. Những ngày qua, VEC đã tạo tiếng vang với Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đón hơn 230.000 lượt khách.

Cùng với sự kiện triển lãm, các sự kiện văn hóa – giải trí tầm cỡ như đại nhạc hội như V Fest, V Concert, hay gần đây nhất là 8Wonder với 55.000 khán giả, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hoá.

Ông Hồ An Phong cũng cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ VHTTDL xây dựng Đề án phát triển công nghiệp giải trí để trình Chính phủ và Bộ Chính trị.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ: công nghiệp văn hóa, giải trí và kinh tế sáng tạo là những trụ cột phát triển mới.

Hơn 230.000 lượt khách đến tham dự triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Theo thống kê, 12 ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo hiện đóng góp 4,04% GDP. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, mục tiêu đến năm 2030 có thể đạt 7% GDP, trong đó du lịch văn hóa giữ vai trò mũi nhọn.

Việt Nam có lợi thế lớn để sớm vươn ra thế giới nhờ bản sắc văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện.

"Văn hóa không có sự cao – thấp, mà là sự khác biệt; vì thế, khi được quảng bá ra quốc tế, văn hóa và du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang hàng, trở thành lĩnh vực tiên phong đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới", Thứ trướng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng về ngành công nghiệp triển lãm tại Việt Nam trong những năm tới. Trong đó, chuyên gia quốc tế Ramona Fischer đến từ GL Events đánh giá Việt Nam đang bước đúng hướng để trở thành trung tâm triển lãm mới: “Để Hà Nội trở thành điểm đến hàng đầu của các hội chợ thương mại quốc tế, cần phát huy đồng thời các yếu tố then chốt: thủ tục visa thuận lợi, khả năng tiếp cận hàng hóa trưng bày, sự hỗ trợ của Chính phủ và một hệ sinh thái dịch vụ hoàn thiện”.

Đại nhạc hội 8Wonder bùng nổ với dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, sự thành công của ngành Triển lãm không chỉ đến từ nỗ lực của Chính phủ, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, và đặc biệt là các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, những đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng.

“Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của Chính phủ, sự năng động của khu vực tư nhân, và sự hợp tác của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến triển lãm hàng đầu của châu Á trong tương lai gần”, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ.