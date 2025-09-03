Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đón gần 4 triệu khách tham quan sau 6 ngày

(VTC News) -

Sáng 3/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 6 ngày đầu mở Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Trung tâm triển lãm Quốc gia (VEC) đón gần 4 triệu khách tham quan. Đây là con số kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào từ trước đến nay tại Việt Nam.

Cụ thể: ngày khai mạc (28/8) Triển lãm đón hơn 230.000 người; ngày thứ hai đón hơn 300.000 người; ngày thứ ba đón hơn 650.000 người; ngày thứ tư đón khoảng 800.000 người; ngày thứ năm đón khoảng 1,05 triệu người; ngày thứ 6 (2/9) đón khoảng 900.000 người.

Du khách tham quan tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời lên đến gần 260.000m2.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm.

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trong đó nổi bật là: Khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; Không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước - Con người" về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; Không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế" về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; Không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ; Không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Đặc biệt, Trung tâm Triển lãm dành toàn bộ toà nhà mang tên "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" để thể hiện không gian văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.