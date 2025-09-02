Triển lãm Thành tựu đất nước: Nơi giới trẻ 'yêu nước không phải theo trend'

(VTC News) -

Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ đặc biệt

Từ những ngày đầu Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mở cửa, dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) không ngớt. Trong số đó, không khó để nhận ra có rất nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, thay vì mải mê “check in” là say mê trải nghiệm tại các không gian triển lãm.

Các bạn trẻ trải nghiệm công nghệ AR/VR, tài hiện thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập 1945

“Mình đã xếp hàng ở đây gần 1 tiếng đồng hồ”, Thu Hằng (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. Hoà vào dòng người tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), bạn trẻ này cùng rất nhiều du khách kiên nhẫn chờ đến lượt tham gia trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Điểm hấp dẫn của trải nghiệm này chính là việc áp dụng công nghệ VR, giúp du khách chỉ cần đeo kính thực tế ảo là đã có thể “xuyên không” trở về mùa thu năm 1945, sống trong khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. “Mình vốn tưởng đến triển lãm chỉ để xem hiện vật, ai ngờ còn được nhập vai người dân đứng dưới quảng trường Ba Đình năm nào”, Thu Hằng nói.

Nhiều bạn nhỏ chăm chú lưu giữ hình ảnh tư liệu quý tích luỹ thêm kiến thức về lịch sử dân tộc

Giữa trung tâm Nhà triển lãm Kim Quy, không gian “95 Năm Cờ Đảng Soi Đường” trở thành điểm dừng chân hấp dẫn khách thăm quan. Nhiều du khách xúc động khi theo dõi show diễn “Bản hùng ca non sông”.

Chỉ trong 30 phút, khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử hào hùng từ chiến khu Việt Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ đến công trường xây dựng những công trình thế kỷ hôm nay. Dù diễn tới 6 suất mỗi ngày, chương trình vẫn luôn kín chỗ. Nhiều bạn trẻ đến sớm cả giờ đồng hồ để giữ một vị trí đẹp.

Chị Trần Thu Hằng cùng con gái trải nghiệm xếp hàng tem phiếu, chị mong qua triển lãm, con sẽ hiểu hơn giá trị của hoà bình

Ngoài ra, tại không gian triển lãm trong nhà, những booth tem phiếu thời bao cấp, các trò chơi dân gian, hay khu chợ ẩm thực vùng miền cũng trở thành “tọa độ hot” thu hút du khách.

Chị Trần Thu Hằng (45 tuổi, Hà Nội) dẫn con gái lớp 7 đến triển lãm, chia sẻ: “Khi đưa con tới đây, tôi muốn cháu được tận mắt thấy, tận tay trải nghiệm để hiểu giá trị của hòa bình và cuộc sống đủ đầy hôm nay.”

Chị cho biết, điều chị bất ngờ là cô con gái đã quên luôn điện thoại, vui vẻ cùng mẹ tham gia tất cả các trải nghiệm mà không hề than mệt.

“Yêu nước không phải theo trend…”

Tại Nhà triển lãm Kim Quy, mỗi không gian trưng bày của 34 tỉnh thành lại giống như một “mini triển lãm” thu nhỏ, mang đến sắc màu văn hóa độc đáo. Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai… khiến du khách ngỡ ngàng với trang phục thổ cẩm rực rỡ; Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk… đưa người xem về miền biển đảo, núi rừng cùng hương vị sản vật đặc trưng.

Tại mỗi gian triển lãm, du khách được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc, vùng miền

Mỗi hoạt động trình diễn không chỉ có giá trị quảng bá mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay

Bằng mapping 3D, màn hình cảm ứng, công nghệ trình chiếu đa phương tiện, những câu chuyện văn hóa không còn khô khan mà biến thành trải nghiệm trực quan hấp dẫn giới trẻ. “Mình bị ấn tượng mạnh với các màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc khi có thể thể hiện sáng tạo các ca khúc hot hiện nay”, Trọng Dũng (sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) chia sẻ.

Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn như múa rối nước, chèo, tuồng, xiếc hiện đại cũng khiến người xem bất ngờ bởi sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Với giới trẻ vốn quen K-pop, rap, EDM, những trải nghiệm này không hề “lỗi thời” mà ngược lại còn tạo cảm giác mới lạ, gần gũi.

Không gian trưng bày của Vingroup khiến giới trẻ thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và tương tác với robot hình người

Triển lãm không chỉ gợi nhớ quá khứ mà còn khẳng định sức mạnh của Việt Nam hiện đại. Những gian trưng bày về công nghiệp ô tô “Made in Vietnam”, robot hình người, hàng không thế hệ mới, cảng biển thông minh hay hệ thống logistics toàn cầu đã cho thấy một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.

“Tới đây, mình mới biết Việt Nam không hề thua kém các nước phát triển khi có thể chế tạo robot hình người, xe chống đạn phục vụ các nguyên thủ quốc gia”, Hoài Anh (25 tuổi, Hà Nội) tự hào chia sẻ.

Các nghệ nhân mang tới những kinh nghiệm quý báu và được truyền cảm hứng từ sự thích thú, tìm hiểu của các bạn trẻ

Sau khi tham dự triển lãm, thông điệp “Yêu nước không phải theo trend, yêu nước nằm trong gen chúng mình” đang được nhiều bạn trẻ lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết, ban đầu đến vì tò mò, vì muốn có bức ảnh triệu like, nhưng điều mang về lại chính là sự hiểu biết, cảm xúc và niềm tin.

Khi bước ra khỏi triển lãm, người trẻ không chỉ lưu lại ảnh check-in, mà còn mang theo một tâm thế mới: hiểu rằng yêu nước không nằm trong lời hô hào, mà trong từng hành động cụ thể hôm nay, viết tiếp truyền thống cha ông, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.