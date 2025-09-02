Trung tâm Triển lãm Việt Nam được 'nhuộm đỏ' bởi triệu trái tim yêu nước

(VTC News) -

Rất đông du khách diện trang phục, phụ kiện cờ đỏ sao vàng thể hiện tình yêu nước khi đến với Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) khiến nơi đây trở thành lễ hội lan tỏa niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ.

Mỗi ngày, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. VEC đã trở thành điểm hẹn của người dân từ khắp mọi miền đến tham quan triển lãm đồng thời ngắm nhìn công trình mang tính biểu tượng của Việt Nam, có quy mô thuộc top 10 thế giới.

Đúng dịp Quốc khánh 2/9, không gian triển lãm càng sôi động, rực rỡ khi rất nhiều du khách khoác lên mình áo, mũ, khăn và phụ kiện in hình quốc kỳ, tạo nên “biển đỏ” cuồn cuộn, lan tỏa niềm hân hoan và niềm tự hào dân tộc.

Tại không gian triển lãm, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn trẻ và nhiều gia đình cùng diện áo cờ đỏ sao vàng. Màu sắc rực rỡ ấy vừa thể hiện sự gắn kết cộng đồng, vừa lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Với nhiều du khách, chiếc áo không chỉ là trang phục mà còn là tuyên ngôn về tình yêu Tổ quốc, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - thời khắc để quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hòa chung nhịp đập.

Triển lãm thành tựu đất nước trải dài trên diện tích gần 260.000m2, kết hợp với tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á - VEC tạo nên những góc check-in mãn nhãn, từ không gian trong nhà - nơi mỗi gian hàng đều mang tới dấu ấn riêng, đến không gian ngoài trời rộng lớn cho những mô hình, hiện vật “khủng” đi kèm với các trải nghiệm thú vị.

Trong đó, gian hàng của Liên minh xanh Vingroup chiếm trọn sự chú ý của du khách tới với sân Tây khi mang đến cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái di chuyển xanh của Vingroup. Hay tại sân Nam, gian trưng bày của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mang tới dàn khí tài, xe chuyên dụng đồ sộ.

Trong khi đó, không gian triển lãm trong nhà chiếm trọn Nhà triển lãm Kim Quy. Tại đây, nhiều du khách đã chọn check-in trên nền “background yêu nước” khi dưới mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, đường kính 360 m là hàng trăm lá cờ Đảng và Tổ quốc tung bay phấp phới.

Ông Nguyễn Văn Phát (73 tuổi - Sóc Sơn, Hà Nội) cùng các thành viên trong nhóm hưu trí, cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm ngay lối vào triển lãm. Ông cho biết, nhiều ngày trước, các thành viên đã rủ nhau mua đồng phục gồm áo phông, băng rôn, rồi hẹn cùng diện khi theo dõi duyệt binh ở trung tâm Thủ đô và thăm triển lãm Thành tựu đất nước tại VEC.

Ông Phát cho biết đi một vòng triển lãm và hòa vào dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng giống mình, ông cảm thấy lòng rộn ràng khó tả. "Từng trải qua chiến tranh và giờ được chứng kiến những thành tựu to lớn được thể hiện trong triển lãm, tôi vô cùng tự hào khi Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới", ông nói.

Bà Đào Lan Phương (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ, nhóm của mình đã xuất phát từ 6h00 sáng để đến với Triển lãm Thành tựu đất nước, mang theo cả băng rôn in dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”.

"Phải đi như thế này mới cảm nhận được tinh thần yêu nước sục sôi như thế nào khi nhìn đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, mọi người rộn ràng đón ngày lễ lớn của dân tộc", bà Phương xúc động nói.

Một gia đình trẻ mặc đồng phục có in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - trùng với chủ đề triển lãm, chăm chú theo dõi không gian trưng bày "95 Năm cờ Đảng Soi Đường" ở sảnh trung tâm của Nhà triển lãm Kim Quy.

Thanh Huyền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã dành ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Cô cùng bạn bè rủ nhau mặc áo in những hình ảnh cổ động tinh thần yêu nước, hòa chung không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập và không quên lưu giữ kỷ niệm tại các địa điểm "check-in" hot nhất VEC.

Nhóm bạn của bà Phương Loan (63 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, khi vừa biết tin Triển lãm thành tựu đất nước diễn ra tại VEC, bà đã rủ bạn bè mua áo dài, khăn và băng rôn in hình cờ đỏ sao vàng. Ngay sáng 30/8, cả nhóm để kịp có mặt từ rất sớm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện 80 năm mới có một lần.

Với hàng chục ngàn người thuộc các độ tuổi khác nhau "nhuộm đỏ" không gian, hưởng ứng phong trào diện "dresscode quốc dân" do VEC khởi xướng, Triển lãm thành tựu đất nước đã thực sự trở thành một lễ hội, lan tỏa niềm tự hào dân tộc bằng cách trực quan và gần gũi nhất.

Đặc biệt, du khách khi diện đồ đỏ vàng check-in tại VEC trong dịp lễ này còn có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 45 triệu đồng như máy ảnh phim, áo phông từ Ban tổ chức, chỉ với 2 bước đơn giản là chia sẻ hình ở chế độ công khai kèm hashtag #dovanginVECarea #VEC kèm một số may mắn.