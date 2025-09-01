Hàng trăm nghìn người đổ về triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, đường ùn tắc nhiều giờ

Ngoài người dân Hà Nội, trong số khách tham quan có rất nhiều bà con đến từ các tỉnh, thành khác. Chị Ngọc Hương (quê Hải Phòng) kể, gia đình chị đi xe khách từ 5h sáng, khi tới cầu Đông Trù thì xe đứng yên. "Tôi phải xuống đi bộ hơn 2km mới vào được bên trong. Vất vả thật nhưng tôi muốn đưa con trai đi xem để cháu hiểu đất nước mình đã thay đổi, tiến bộ ra sao”, chị Hương nói.