TP.HCM chào đón lực lượng hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về

Từ đầu giờ chiều, hàng trăm người dân đã có mặt tại nhà ga T3 để chờ phút giây đoàn quân xuất hiện.

Cùng tham gia đón đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và đông đảo người thân cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80 cùng nhân dân TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa chúc mừng các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 trở về. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Có mặt tại sảnh chờ từ sớm, bà Hồ Thị Bích Thủy (sinh năm 1964, ngụ phường Bình Thạnh) cùng con gái ôm chặt bó hoa trên tay chờ cháu nội trở về. Cháu gái của bà là chiến sĩ Kiều Ngọc Kỳ Duyên, tham gia Khối Nữ du kích miền Nam.

Bà Hồ Thị Bích Thủy cùng con gái chờ cháu nội trở về. (Ảnh: CẨM TUYẾT)

Trò chuyện với phóng viên, bà Thủy xúc động bật khóc: "Cháu ở với tôi từ bé, từng bữa cơm, giấc ngủ đều một tay tôi lo. Hơn 20 năm nay, cháu chưa bao giờ đi xa vòng tay tôi. Vậy mà cháu được thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đất nước, có thể tự lập và rèn luyện trong môi trường quân đội. Gia đình tôi rất vinh dự và tự hào".

Lực lượng tham gia A80 đón nhận những bó hoa tươi thắm. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Còn bà Nguyễn Thị Hiền lặn lội từ Lâm Đồng đến TP.HCM từ ngày 2-9, có mặt tại sân bay để đón 2 con gái Nguyễn Ngọc Thảo Uyên (sinh năm 2001), chiến sĩ Khối Nữ chiến sĩ Biệt động và Nguyễn Ngọc Thảo Vân (sinh năm 2005), chiến sĩ Khối Nữ du kích miền Nam.

Ôm 2 con vào lòng, bà Hiền vừa cười vừa rưng rưng nước mắt: "Nhìn các con trên truyền hình, tôi vừa thương vừa lo, nhưng trên hết là sự xúc động và niềm tự hào. Suốt mấy tháng trời xa nhà, tôi luôn mong các con khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai chị em cùng góp mặt trong sự kiện lịch sử trọng đại, người làm mẹ như tôi không còn gì hạnh phúc hơn".

Bà Nguyễn Thị Hiền đón 2 con gái trở về. (Ảnh: CẨM TUYẾT)

Khoảnh khắc gặp gỡ tại sân bay chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi. Hai chị em Thảo Uyên và Thảo Vân ôm chầm lấy mẹ, kể nhanh về khoảnh khắc diễu binh, diễu hành ở Hà Nội, rồi lại vội vã chào để kịp theo xe trở về đơn vị.

“Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là vinh dự lớn lao, một ký ức thiêng liêng sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Hôm nay trở về, thấy mẹ và mọi người đứng chờ, tôi vô cùng xúc động. Thật sự trân quý tình cảm của mọi người”, Thảo Uyên chia sẻ.

Bà Hồ Thị Út (ngụ xã Bà Điểm) vui mừng đón con gái. (Ảnh: CẨM TUYẾT)

Như đón người thân

Trong dòng người hân hoan, chị Trương Thị Phương Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phường Tân Sơn Nhất cùng các hội viên mặc áo dài, mang cờ và hoa để chào đón các chiến sĩ. Chị chia sẻ, phường Tân Sơn Nhất vinh dự có chị Ánh Dương, Bí thư Chi đoàn khu phố 24, tham gia Khối Nữ du kích miền Nam.

Theo chị Phương Mai, dù không có mặt trực tiếp nhưng mấy tháng qua, địa phương luôn dõi theo hành trình luyện tập của các lực lượng tại Hà Nội. "Các em là niềm tự hào của gia đình, người thân và của lực lượng vũ trang, nhân dân miền Nam. Hôm nay ra sân bay đón các em, cảm giác như đón chính người thân của mình”, chị Phương Mai chia sẻ.

Người dân hào hứng đón các chiến sĩ tại sân bay. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đoàn viên, thanh niên chào đón các chiến sĩ. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Nguyễn Thị Thu Thủy, khối Nữ chiến sĩ Biệt động, xúc động kể về những tháng ngày tập luyện ở Hà Nội, từ những buổi dầm mưa cùng chị em đến những ngày nắng như thiêu đốt.

Đặc biệt, giây phút được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, đi qua Lăng Bác và đi trong vòng tay, tiếng hò reo nồng nhiệt của nhân dân Thủ đô, đó là kỷ niệm sâu đậm nhất đối với Thu Thủy.

“Từ khi thực hiện nhiệm vụ A50 và A80, đã hơn 8 tháng tôi chưa gặp mẹ, rất nhớ mẹ và nhớ nhà, cảm giác mong chờ nhất là được gặp người thân của mình”, Thu Thủy bộc bạch.