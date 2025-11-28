Đóng

Top 50 quân đội mạnh nhất thế giới 2025: Mỹ hay Nga là số 1?

(VTC News) -

Bảng xếp hạng top 50 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025 lộ diện, dẫn đầu vẫn là Mỹ tiếp theo Nga và Trung Quốc.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới