Tự hào màn cổ động rực rỡ tiếp lửa đội tuyển Audition Việt Nam tới SEA Games 33

(VTC News) -

Chưa bao giờ cộng đồng Audition Việt Nam lại sục sôi đến thế! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan sẽ chính thức khai mạc (9-20/12/2025), và lần đầu tiên trong lịch sử, Audition trở thành bộ môn esports trình diễn chính thức với 3 nội dung thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam-nữ phối hợp.

Đây không chỉ là niềm tự hào của hàng triệu game thủ từng lớn lên cùng những phím mũi tên và bản hit đình đám, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất rằng từ game giải trí lên tầm Thể thao điện tử cấp quốc tế.

Để đánh dấu cột mốc này, ngay giữa lòng Hà Nội, màn hình LED khổng lồ tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã rực rỡ hiển thị hình ảnh đội tuyển Audition Việt Nam cùng dòng chữ đầy kiêu hãnh: ”SEA Games ơi - Audition Việt Nam đến đây!” hay “Audition và Thể thao điện tử Việt Nam quyết thắng!”.

Địa điểm checkin được nhiều bạn trẻ thích thú. (Ảnh: VTC)

Từ khi những hình ảnh được chiếu đến nay, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm liên tục xuất hiện những nhóm bạn trẻ đến và checkin tại địa điểm hot này. Có người cosplay nhân vật trong game, có bạn mang theo cờ, thậm chí nhiều nhóm còn bật nhạc Audition ngay giữa phố đi bộ để “nhảy trưng” trước màn hình LED.

Chỉ trong 24 giờ, hashtag #AuditionSEAGames33 và ##AuditionVietNamquyetthang đã phủ sóng khắp các hội nhóm Audition tại Việt Nam.

Nhóm bạn trẻ nhảy cổ vũ Audition tại phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Những bức ảnh chụp cùng màn hình LED, những video nhảy freestyle dưới ánh đèn lung linh bên hồ Gươm đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều bạn trẻ còn để lại caption đầy cảm xúc:

“19 năm trước mình nhảy Audition ở quán net, 19 năm sau Audition đưa mình ra SEA Games. Tự hào lắm luôn!”

“Check-in Hồ Gươm để cổ vũ đội tuyển, mong các anh chị mang huy chương về!”

“Từ game tuổi thơ thành môn thi đấu SEA Games, chỉ có Audition làm được!”

Không chỉ là một chiến dịch quảng bá, màn hình LED tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết giữa thế hệ game thủ 8x, 9x, đầu 10s với thế hệ Gen Z hiện tại. Tất cả cùng chung một nhịp điệu, cùng chung niềm tự hào dân tộc khi Audition chính thức mang cờ Việt Nam ra đấu trường khu vực.

Đội tuyển Audition Việt Nam. (Ảnh: VTC)

Hãy tiếp tục check-in, tiếp tục chia sẻ và cùng cổ vũ đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games 33 sắp tới!