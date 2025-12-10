Đập Tam Giang- thắng cảnh nổi tiếng, công trình trọng yếu của Đắk Lắk tan hoang
(VTC News) -
Hơn 30m đập Tam Giang - thắng cảnh nổi tiếng, công trình thủy lợi trọng yếu của tỉnh Đắk Lắk tan hoang sau cơn lũ lịch sử.
Đập Tam Giang (Đắk Lắk) hư hỏng nghiêm trọng sau cơn lũ lịch sử
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó khu vực phía Đông tỉnh (tức tỉnh Phú Yên cũ) là 28 công trình, phía Tây tỉnh là 20 công trình.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã có báo cáo thiệt hại nông nghiệp và phương án hỗ trợ trình UBND tỉnh, địa phương để chờ phân bổ kinh phí từ Trung ương về sau đó sẽ sớm khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi.
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho vụ đông xuân 2025 - 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất khắc phục sửa chữa 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, với tổng kinh phí khắc phục 72,09 tỷ đồng.