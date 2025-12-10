Đập Tam Giang- thắng cảnh nổi tiếng, công trình trọng yếu của Đắk Lắk tan hoang

Đập Tam Giang (Đắk Lắk) hư hỏng nghiêm trọng sau cơn lũ lịch sử

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News , đập Tam Giang dài khoảng 800m, được xây dựng kiên cố bằng xi măng, có thiết kế tam bậc, chắn ngang qua sông Cái thuộc địa bàn 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Bắc. Đây là công trình thủy lợi có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống và sản xuất nông nghiệp của người dân, đưa nước về tưới hàng trăm héc ta lúa. Đập Tam Giang còn được biết đến là thắng cảnh đẹp thu hút du khách.

Sau đợt lũ lịch sử, đập Tam Giang bị lũ cuốn sập một đoạn dài hơn 30m, gây ảnh hưởng đến việc cấp nước sản xuất nông nghiệp trước vụ Đông Xuân 2025 – 2026.

Đồng thời, đập Tam Giang bị vỡ khiến cuộc sống, sinh hoạt đi lại của người dân 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Bắc bị đảo lộn. Bởi đập Tam Giang là con đường nối 2 bờ sông. Từ đây, người dân có thể đi các phương tiện, đi bộ qua sông mà không cần đi thuyền.

Dù đã trải qua nhiều trận lũ lớn nhưng đây là lần đầu tiên đập Tam Giang bị cuốn trôi và hư hỏng nặng trước cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 11.

Toàn bộ vai đập Tam Giang ở 2 bên bờ bị lũ cuốn, bào mòn mất chân và hở hàm ếch lộ rõ hoàn toàn kết cấu bên trong.

Thiết kế thân đập Tam Giang tam bậc với xi măng kiên cố, kết nối sinh hoạt người dân đôi bờ bao đời nay bị gãy ngang, chỏng gọng sau cơn lũ, không còn khả năng ngăn dòng và điều tiết nguồn nước tưới cho cây trồng.

Lượng nước đổ về mạnh và xiết khiến các trụ sắt trên thân đập cũng phải "oằn mình".

Thời điểm đập vỡ, nước lũ về nhanh và dâng cao, che phủ đập, ngập đến mái nhà cấp 4 của người dân lân cận. Chỉ khi nước rút thì người dân mới biết đập đã tan hoang.

Đập vỡ cùng với nước chảy xiết của cơn lũ lịch sử khiến nhiều đoạn đường hai bên khu dân cư ven đập cũng bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Huỳnh Quang Trinh (47 tuổi, xã Tuy An Bắc) cho biết, gia đình ông sống mấy chục năm tại đây chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ nào như thế. Và đây là lần đầu tiên ông và người dân thấy đập Tam Giang bị cuốn trôi và hư hỏng nặng như vậy. Giờ muốn đi lại hai bên bờ cho nhanh chỉ còn cách chèo xuồng.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông thông tin, hiện tại đập Tam Giang vẫn chưa được khắc phục nên không thể đưa nước về cấp cho hơn 800ha lúa tại xã Tuy An Đông.

Hiện Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam có báo cáo và kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk bổ sung 10 tỷ đồng nhằm sớm khắc phục hậu quả thiên tai tại công trình thủy lợi đập Tam Giang, đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nước tưới cho các cánh đồng xã Tuy An Đông và Ô Loan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó khu vực phía Đông tỉnh (tức tỉnh Phú Yên cũ) là 28 công trình, phía Tây tỉnh là 20 công trình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã có báo cáo thiệt hại nông nghiệp và phương án hỗ trợ trình UBND tỉnh, địa phương để chờ phân bổ kinh phí từ Trung ương về sau đó sẽ sớm khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho vụ đông xuân 2025 - 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất khắc phục sửa chữa 48 công trình kênh mương, thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, với tổng kinh phí khắc phục 72,09 tỷ đồng.