Hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu/năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Sáng 10/12, với 438/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ rà soát và điều chỉnh quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thứ nhất, điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Đồng thời, điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tương ứng lên 500 triệu đồng.

Thứ hai, bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng và áp dụng thuế suất 15% (tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm). Đồng thời, quy định các cá nhân này được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Về Biểu thuế lũy tiến từng phần, Bộ trưởng Tài chính thông tin, Biểu thuế được chỉnh lý theo hướng giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20% để tránh tăng đột ngột giữa các bậc, đảm bảo tính hợp lý của Biểu thuế. Cụ thể, giảm mức thuế suất 15% ở bậc hai xuống 10% và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Đề cập mức giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định "Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)" và "Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng".

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động.

Nhóm người phụ thuộc khác là các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Thu 0,1% thuế với từng lần chuyển nhượng vàng miếng

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng, Bộ trưởng khẳng định việc đề xuất thu thuế đối với chuyển nhượng vàng được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành và tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến các đại biểu, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo Luật quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh).

Do đây là quy định mới và với đối tượng tác động rộng nên quy định như dự thảo Luật là bước đi cần thiết để thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội tham gia vào nền kinh tế, Bộ trưởng báo cáo Quốc hội.

Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.