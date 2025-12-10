Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 12/2025

Mitsubishi là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng với những dòng xe bền bỉ, mạnh mẽ và phù hợp nhiều nhu cầu, từ đô thị đến địa hình off-road. Hãng chú trọng kết hợp hiệu suất vận hành ổn định, công nghệ tiên tiến và thiết kế thực dụng, mang đến trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi và tiết kiệm nhiên liệu.

Đặc biệt, Mitsubishi Destinator 2026 là mẫu SUV thế hệ mới mang phong cách hiện đại, mạnh mẽ và năng động. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt táo bạo, cụm đèn LED sắc nét cùng các đường nét khí động học tinh tế. Thiết kế này không chỉ tạo ấn tượng về thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Mitsubishi Destinator 2026 là mẫu SUV thế hệ mới mang phong cách hiện đại. (Ảnh: Winauto.vn)

Destinator 2026 sở hữu khoang cabin rộng rãi, được hoàn thiện với chất liệu cao cấp và trang bị công nghệ hiện đại. Màn hình trung tâm cảm ứng, hệ thống giải trí đa phương tiện và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn. Không gian nội thất còn được tối ưu để phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Destinator Ultimate 2025 855 triệu Premium 2025 780 triệu NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu New Xpander Cross New Xpander Cross 2025 699 triệu All New Triton 2WD AT GLX 655 triệu 2WD AT Premium 782 triệu 4WD AT Athlete 924 triệu XFORCE GLX 599 triệu Exceed 640 triệu Premium 680 triệu Ultimate (1 Tone Màu) 705 triệu Ultimate (2 Tone Màu) 710 triệu ATTRAGE MT 380 triệu CVT 465 triệu CVT Premium 490 triệu XPANDER MT-CKD MY25 2024 560 triệu AT-CKD MY25 2025 598 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.