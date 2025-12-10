Quốc hội 'chốt' taxi, xe khách không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ

(VTC News) -

Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã sửa đổi, bổ sung quy định về ghế ngồi với trẻ em trên ô tô.

Cụ thể, luật sửa đổi quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình dự thảo luật.

Như vậy, so với quy định hiện hành, luật sửa đổi đã miễn trừ trách nhiệm bắt buộc lắp đặt thiết bị an toàn khi chở trẻ em đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (taxi, xe công nghệ, xe khách…).

Luật sửa đổi còn lùi thời gian áp dụng quy định trên đến ngày 1/7/2026, thay vì 1/1/2026 như luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang có hiệu lực.

Ngoài ra, Chính phủ đã đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ đối với quy định các phương tiện giao thông đường bộ phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất quy định xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không kể chỗ của người lái xe phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách để tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an toàn, vi phạm pháp luật trên các phương tiện giao thông đường bộ, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Quy định việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Chính phủ bổ sung nội dung quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ có hiệu lực từ 1/1/2028.

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không kể chỗ của người lái xe có hiệu lực thi hành từ 1/1/2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định để đảm bảo tính khả thi, tránh lãng phí một lượt, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.