Cảnh sát đột kích LĐBĐ Argentina, điều tra vụ án chấn động

(VTC News) -

Cảnh sát Argentina ngày 10/12 đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia cùng khoảng 20 câu lạc bộ bóng đá trên cả nước trong cuộc điều tra nghi án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến công ty tài chính Sur Finanzas, nhà tài trợ của bóng đá Argentina.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) (Ảnh: Buenos Aires Herald)

Theo nguồn tin từ AFP và CNN, thẩm phán liên bang Luis Armella đã ký lệnh khám xét sau khi xuất hiện nghi vấn bất thường trong hợp đồng giữa Sur Finanzas và CLB Atlético Banfield. Từ những tài liệu thu giữ ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến nhiều đội bóng khác.

“Cho đến nay đã có tổng cộng khoảng 25-30 cuộc đột kích nhằm vào các đội bóng và nhà riêng”, một nguồn tin cảnh sát nói với AFP.

Theo Buenos Aires Herald, các địa điểm bị kiểm tra gồm trụ sở AFA tại Buenos Aires, trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia ở phía nam thủ đô cùng nhiều CLB lớn như Racing, Independiente, Banfield, San Lorenzo và Barracas Central. Một số nhà riêng của các cá nhân có liên quan cũng bị lực lượng chức năng khám xét.

Vì sao LĐBĐ Argentina bị điều tra?

Ngày 1/12, Cơ quan Thuế Argentina (ARCA) đệ đơn tố cáo hành vi rửa tiền, nhắm vào ông Ariel Vallejo, chủ sở hữu công ty Sur Finanzas. theo hãng tin Buenos Aires Herald,

Quá trình điều tra phát hiện khoảng 818 tỷ peso Argentina (tương đương 553 triệu USD) trong dòng tiền của công ty này được cho là thuộc về các công ty “bình phong” và các cá nhân không có đủ năng lực tài chính để gỉai trình nguồn tiền.

Trọng tâm điều tra ban đầu tập trung vào CLB Banfield, sau khi giới chức phát hiện một khoản vay 2 triệu euro bị nghi đã được hạch toán vào tài sản của CLB nhưng không được hoàn trả. Theo các nguồn tin truyền thông, công tố viên nghi ngờ Sur Finanzas đã sử dụng tiền chuyển nhượng cầu thủ của Banfield để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, với chính khoản vay này được dùng làm tài sản bảo đảm.

Cảnh sát Liên bang Argentina thu giữ nhiều tài liệu trong cuộc đột kích tại sân vận động Claudio Chiqui Tapia (sân nhà của CLB Barracas Central) trong khuôn khổ điều tra cáo buộc rửa tiền liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Argentina, ngày 9/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Cristina Sille)

Sur Finanzas không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Argentina. Trong các năm 2023 và 2024, công ty này từng là nhà tài trợ của Copa de la Liga Profesional, giải đấu dành cho các đội bóng hàng đầu ở giai đoạn hai của mùa giải.

Ông Vallejo cũng thừa nhận có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch AFA Claudio Tapia.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt với ông Tapia. Chúng tôi cho nhiều CLB vay tiền khi họ cần vốn”, ông Vallejo phát biểu năm 2023.

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, Sur Finanzas bác bỏ các cáo buộc và khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật.

Racing, một trong những CLB liên quan, cho biết hợp đồng với Sur Finanzas là thỏa thuận tài trợ và đã kết thúc từ năm 2023. Excursionistas đưa ra tuyên bố tương tự, trong khi Banfield cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh bóng đá Argentina liên tục vướng tranh cãi về quyền lực và điều hành. Theo AFP, Chủ tịch AFA Claudio Tapia đang đối mặt nhiều chỉ trích liên quan đến vai trò và ảnh hưởng của ông trong hệ thống bóng đá nước này. Ông cũng từng bất đồng với chính quyền Tổng thống Javier Milei về đề xuất cho phép các CLB chuyển sang mô hình công ty cổ phần, điều AFA phản đối.

Tháng trước, AFA gây tranh cãi khi bất ngờ gộp điểm 2 giải đấu lớn trong mùa để trao danh hiệu vô địch quốc gia cho Rosario Central, dù trận chung kết lượt về vẫn chưa diễn ra. Một số CLB phản đối quyết định này sau đó đã bị kỷ luật.

Bất chấp sức ép gia tăng, ông Tapia khẳng định sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028.