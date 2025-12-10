Suy thận, thở máy sau vài hơi hút thuốc lá điện tử

(VTC News) -

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị đang điều trị cho nam thanh niên 19 tuổi, quê Ninh Bình, nhập viện trong tình trạng hôn mê và suy thận cấp sau khi hút thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển lên từ tuyến dưới, phải gây mê an thần và thở máy. Sau hơn một ngày, người này được cai máy thở, tỉnh táo nhưng chức năng thận suy giảm nhanh.

Bệnh nhân kể, đến nhà bạn chơi, thấy mọi người dùng thuốc lá điện tử nên bản thân cũng thử lại. Chỉ vài hơi, nam thanh niên đột ngột ngã quỵ, co giật. Khi vào viện, bệnh nhân hôn mê, suy thận cấp, trí nhớ giảm sút và rối loạn lo âu, stress ở mức cao.

Trước đó anh từng chấn thương sọ não nhưng chưa bao giờ co giật. Bác sĩ Nguyên nhận định việc hút thuốc lá điện tử đã kích thích mạnh lên não, gây cơn co giật nặng và để lại tổn thương tâm thần – thần kinh.

Không xác định được loại hóa chất vì bệnh nhân không mang theo thiết bị đã sử dụng, song bác sĩ cảnh báo bệnh nhân có nguy cơ suy thận kéo dài.

Theo thống kê gần đây tại Trung tâm Chống độc, nhiều ca ngộ độc thuốc lá điện tử không chỉ tổn thương não mà còn suy thận nặng, tuổi trung bình khoảng 22.

Không chỉ người trẻ, nhiều người trưởng thành cũng gặp tình trạng tương tự. Trường hợp người phụ nữ, 38 tuổi, Bắc Ninh, chỉ tò mò hút một hơi điếu thuốc lá điện tử để trên bàn quán ăn sau đó ngã quỵ, bất tỉnh. Dù tỉnh lại sau 1–2 giờ, chị vẫn đau đầu dữ dội, choáng váng và được đưa đến Bạch Mai sáng hôm sau.

Bác sĩ Nguyên thăm khám sức khoẻ người ngộ độc thuốc lá điện tử.

Khi nhập viện, bệnh nhân thở gấp, kiệt sức, phản ứng chậm. Xét nghiệm cho thấy nhiễm toan chuyển hóa nặng - đặc điểm của ngộ độc các chất kích thích mạnh. MRI sọ não ghi nhận tổn thương rõ rệt, nguy cơ để lại di chứng lâu dài; trí nhớ giảm nghiêm trọng, gần như không nhận ra người quen và không lưu giữ được thông tin mới.

Đáng chú ý, test ma túy nhanh lại âm tính. Bác sĩ Nguyên giải thích nhiều tinh dầu chứa các chất ma túy tổng hợp như synthetic cannabinoid, amphetamine, cathinone… mà xét nghiệm thường quy không phát hiện.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho nhóm hóa chất này. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giải độc không đặc hiệu, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa và theo dõi sát tổn thương thần kinh. “Tổn thương não và suy giảm nhận thức có thể kéo dài dai dẳng, thậm chí vĩnh viễn”, bác sĩ Nguyên nói.

Trung tâm Chống độc ghi nhận nhiều bệnh nhân sau khi ra viện vẫn suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, rối loạn hành vi nhưng không quay lại kiểm tra nên số liệu về di chứng còn thiếu hụt.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo Việt Nam có thể đối mặt với một “thế hệ tổn thương não” nếu thuốc lá điện tử không bị cấm hoàn toàn. Ông nhấn mạnh đây là môi trường chứa nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, độc tính mạnh, thay đổi liên tục và khó phát hiện, độc hại hơn thuốc lá truyền thống. Nhiều ca viêm phổi nặng ở trẻ em, phụ nữ mang thai và người xung quanh đã được ghi nhận do hít phải hơi chứa hóa chất.

Theo ông, Việt Nam cần có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết loại bỏ thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng khỏi đời sống. “Nếu chần chừ, chỉ vài năm nữa sản phẩm này sẽ lan rộng trong giới trẻ, kéo theo hệ lụy sức khỏe, tâm thần và hành vi, tạo gánh nặng lớn lên hệ thống y tế”, ông nhấn mạnh.

Ông cảnh báo phần lớn sản phẩm được bán qua mạng và cửa hàng nhỏ lẻ, trở thành lỗ hổng lớn trong quản lý. “Đây là thời điểm bước ngoặt. Nếu không hành động ngay, sẽ quá muộn khi thuốc lá điện tử đã trở thành thói quen xã hội, ăn sâu vào giới trẻ và gây nghiện trên diện rộng”, bác sĩ nói.