Tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người hùng cứu người trong bão ở Lý Sơn

(VTC News) -

Chủ tịch Nước Lương Cường có Quyết định số 2360/QĐ-CTN ngày 9/12/2025 về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Phan Duy Quang, ở thôn Tây An Vĩnh và ông Lê Văn Sanh, ở thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn, được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động cứu người trong cơn bão số 13.

Trước đó, anh Cường và anh Sanh được lãnh đạo đặc khu Lý Sơn tặng giấy khen.

Lúc 15h ngày 6/11, do mâu thuẫn gia đình, anh Dương Quang Cường (trú đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Phát hiện vụ việc, anh Lê Văn Sanh và anh Phan Duy Quang dùng thúng bơi ra cứu. Do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Đến tối 6/11, việc tìm kiếm phải tạm dừng do thời tiết ở vùng biển Lý Sơn đang có gió giật mạnh, sóng quá lớn.

Sáng 8/11, trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) vớt được anh Phan Duy Quang trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định.

Cũng từ sự chỉ dẫn của anh Quang, lúc 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh Express phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh khi nạn nhân đang bơi trên biển trong tình trạng gần kiệt sức.

Khoảng 18h cùng ngày, anh Cường gọi điện thoại cho người thân và báo tin anh được một tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Bình cứu sống ở khu vực cách đặc khu Lý Sơn tầm 30 hải lý.