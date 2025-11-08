3 người mất tích trên biển Lý Sơn: Thêm nạn nhân thoát chết thần kỳ

(VTC News) -

Anh Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu sống. (Nguồn: BP)

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tàu cao tốc An Vĩnh vừa tìm thấy anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) - một trong số 3 nạn nhân mất tích trên vùng biển địa phương.

Theo ông Huy, lúc 16h15 ngày 8/11, tàu cao tốc An Vĩnh phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh khi nạn nhân đang bơi trên biển trong tình trạng gần kiệt sức.

Anh Lê Văn Sanh được phát hiện và cứu sống. (Ảnh: B.P)

Sáng cùng ngày, trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) vớt được anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định. Đây chính là người đã cùng anh Lê Văn Sanh bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.

Anh Quang sau đó được đón sang tàu chở khách An Vĩnh Express để về nhà. Khi lên tàu, dù đã mệt, anh vẫn kiên quyết không chịu về bờ. Anh nói: “Để tôi ở lại chỉ cho các anh khu vực tìm 2 người còn lại”.

Cũng từ sự chỉ dẫn của anh Quang mà tàu An Vĩnh mới tìm thấy anh Sanh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 2 trong số 3 người mất tích trong ngày bão số 13 đổ bộ đã được tìm thấy. Nạn nhân còn lại là anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) vẫn đang mất tích.

Tàu cao tốc An Vĩnh tiếp cận anh Sanh. (Ảnh: B.P)

Như VTC News đưa tin, lúc 15h ngày 6/11, do mẫu thuẫn gia đình, anh D.Q.C. ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Anh Lê Văn Sanh và anh Phan Duy Quang dùng thúng bơi ra cứu. Do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ.

Trưa 7/11, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân điều trực thăng tìm kiếm các nạn nhân.