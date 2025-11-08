3 người mất tích trên biển Lý Sơn: Tìm thấy một nạn nhân còn sống

(VTC News) -

Lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn) - một trong số 3 người mất tích trên vùng biển Lý Sơn - vừa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu; hiện sức khỏe của ông đã tạm ổn định.

Vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Dự kiến, con tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.

Vùng biển đặc khu Lý Sơn.

“Hiện chúng tôi đang điều tàu đến khu vực này để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại”, lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn thông tin thêm.

Trước đó, lúc 15h ngày 6/11, do mẫu thuẫn gia đình, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và anh Phan Duy Quang dùng thúng bơi ra cứu.

Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ. Lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Trưa 7/11, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân điều trực thăng tìm kiếm các nạn nhân.