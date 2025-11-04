6 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập do mưa lớn

(VTC News) -

Chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin về tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ 25-29/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to (tập trung tại các xã phía Đông của tỉnh), khiến mực nước các sông dâng cao và xuất hiện lũ.

Trong ngày 29/10, 5.448 nhà ở của người dân tại 16 xã bị ngập. Trong các ngày 27, 28, 29/10, các địa phương tổ chức di dời, sơ tán 1.463 hộ/3.940 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét, vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Mưa lớn diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 ở Quảng Ngãi khiến 4 người chết, 2 người mất tích, hàng nghìn nhà dân bị ngập.

Từ ngày 30/10 đến 2/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Do mưa lớn, trong ngày 2/11, mực nước trên các sông dao động ở mức báo động 1, sông Trà Bồng ở mức báo động 2. Trong đêm 31/10 và sáng 1/11, các xã Tây Trà Bồng, Sơn Tây Thượng, Trường Giang tổ chức di dời, sơ tán 70 hộ dân với 264 nhân khẩu.

Hai đợt mưa diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 ở Quảng Ngãi khiến 4 người chết, 2 người mất tích, hàng nghìn nhà dân bị ngập, 104 nhà bị sập và hư hỏng.

Mưa lớn cũng khiến hơn 250 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; ĐT.621B, ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.627C, ĐT.628, ĐT.673, ĐT.676; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, với khối lượng khoảng 240.000 m³.