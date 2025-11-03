Cận cảnh 2 cây cầu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đổ sập giữa mùa mưa lũ

Sập cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi.
Hôm qua (2/11), nhiều người dân hốt hoảng khi chứng kiến cầu Cây Sung (thuộc thôn Phước An, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) đổ sập.
Thời điểm cầu đổ sập, một số phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó, có một người bị rơi xuống nước nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy.
Cầu Cây Sung có chiều dài 12m, chiều ngang 5m, nối 3 xóm ở thôn Phước An gồm: Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long.
Cầu Cây Sung là một trong hai tuyến đường chính từ Phước An ra trung tâm xã. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn cũng làm tuyến đường còn lại bị ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Ngay sau khi xảy ra vụ sập cầu, lãnh đạo xã Bình Minh nhanh chóng chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho 250 hộ dân đang bị cô lập.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tổ chức túc trực cấm các loại phương tiện di chuyển qua khu vực cầu nhằm đảm bảo an toàn.
Trong khi đó, tại TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 24 đến 30/10, cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) nằm trên Quốc lộ 14H, nối xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, bị cuốn trôi mố cầu, làm sập một nhịp cầu.
Mố cầu phía phường Hội An đổ sập, một phần đường dẫn đã trôi hoàn toàn xuống sông Thu Bồn. Kè hai bên mố cầu cũng bị hư hỏng, nhiều diện tích đất ven bờ bị cuốn trôi.
Được biết, cầu Bà Ngân có chiều dài hơn 200m, rộng chỉ khoảng 3,5m, được xây dựng đã lâu, không đáp ứng nhu cầu lưu thông hiện nay, đặc biệt đối với xe ô tô và xe tải. Thời gian qua, tình trạng xuống cấp, mặt cầu hẹp khiến giao thông qua khu vực thường xuyên ùn tắc khi mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện qua lại.
Theo lãnh đạo UBND xã Nam Phước, sau sự cố sập mố cầu, địa phương đã lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo và tạm dừng lưu thông qua cầu từ phía xã Nam Phước để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.