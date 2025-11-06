Sóng to gió lớn, tạm dừng tìm kiếm 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lúc 15h ngày 6/11, do mẫu thuẫn gia đình, anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và anh Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thúng bơi ra cứu.

“Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ. Lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Việc tìm kiếm phải tạm dừng do thời tiết ở vùng biển Lý Sơn đang có gió giật mạnh, sóng quá lớn", ông Huy nói.

Sóng to gió lớn ở Lý Sơn.

Liên quan đến tình hình bão số 13, tối nay, cơn bão với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai.

Tại Đắk Lắk, lãnh đạo phường Sông Cầu cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong căn nhà sập do gió lớn.

Cụ thể, khoảng 19h30, nhiều người dân phường Sông Cầu gọi điện báo nhà bị sập, trong đó có một căn đối diện Trại giam Long Bình, thuộc tổ dân phố Long Bình.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng ứng trực của Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND phường nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn. Ba người trong căn nhà sập, gồm hai vợ chồng hơn 60 tuổi và cháu bé 2 tuổi, được giải cứu an toàn và đưa đến khu tập thể trú ẩn tạm thời.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, đây là cơn bão rất mạnh, đi kèm với gió mạnh là sóng biển và nước dâng.

Nước dâng kết hợp trong thời kỳ triều cường gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển. Sóng biển với độ cao 4-6m ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể lật đổ tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

"Năm 2017, bão Damrey có cường độ thấp hơn cơn bão này nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản ở ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Bà con đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển do cơn bão này gây ra", ông Hiển thông tin.

Dự báo đến 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi di chuyển trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.