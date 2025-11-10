Trục vớt tàu chìm và câu chuyện sinh tử giữa biển Lý Sơn

Sáng 10/11, tại cầu cảng Bến Đình, đảo Lý Sơn, biển đã bớt sóng sau bão số 13 nhưng dấu tích tàn phá vẫn hiện rõ. Trên mặt nước, nhiều mảnh gỗ cong xoắn, vật dụng gãy nát trôi vào bờ. Đội thợ lặn đang trục vớt từng bộ phận con tàu TV 0035 còn sót lại như máy chính, máy điện, vật dụng vận tải nghề biển…

Tất cả đều biến dạng sau khi bị sóng đánh liên hồi vào bờ kè trong đêm bão.

Đứng bên cầu cảng, ông Đặng Văn Thành mắt đỏ hoe. Con tàu – tài sản lớn nhất, cũng là kế sinh nhai của gia đình - đã nằm lại dưới đáy biển. Nhưng đổi lại, tất cả 14 con người trên tàu đã trở về an toàn. Tàu TV 0035 vỏ gỗ công suất 390CV của ông Thành dùng để chở hàng, giờ chỉ còn vài mảnh gỗ nổi lên mặt nước.

Máy múc hỗ trợ trục vớt máy móc của tàu.

Trước đó, vào chiều 6/11, nghe tin ông Dương Quang Cường (44 tuổi), anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) trên thuyền thúng bị sóng cuốn trôi ra biển, ông Thành lập tức gọi thuyền viên, nổ máy hướng thẳng ra biển cứu người. Lúc ấy, sóng cao, gió mạnh, trời bắt đầu tối sầm.

Không chỉ thuyền viên, nhiều người dân cũng tình nguyện lên tàu để đi cứu người. Khi rời đê chắn sóng, trên tàu có 14 người cùng quyết tâm đi cứu người trong lúc bão số 13 đang áp sát, sóng to, gió lớn.

Ông Đặng Văn Thành - chủ tàu cá TV 0035 kể lại sự việc.

Trong đêm tối dày đặc, con tàu chao đảo thẳng đứng theo con sóng. Mọi người chia nhau quan sát bốn phía, vừa gọi vừa lắng nghe trong tiếng gió gào. Họ chạy quanh khu vực rộng khoảng 5 hải lý nhưng vẫn không thấy dấu vết chiếc thúng. Đến 19h ngày 6/11, bão số 13 ập đến. Gió quất rát mặt, sóng dựng cao như bức tường. Tiếp tục tìm kiếm đồng nghĩa với nguy cơ mất thêm người nên ông Thành quyết định quay trở vào.

Khoảng 20 giờ, tàu trở về gần đến cảng Bến Đình. Mưa trút xối xả, sóng đánh cao, con tàu vật lộn suốt hơn một giờ nhưng vẫn không thể cập bến. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ông Thành đưa ra quyết định cho tàu tông thẳng vào cảng Bến Đình, áp sát cầu cảng để mọi người nhanh chóng lên bờ trú bão. Từng người một nhảy sang cầu cảng. Khi người cuối cùng vừa lên được một lúc, sóng lớn đánh mạnh khiến thân tàu nứt vỡ, rồi chìm xuống. Ông Đặng Văn Thành kể:

“Sóng đánh dữ dội lắm. Lúc đó gió càng ngày càng rất mạnh. Tôi phải chạy tàu vào áp sát và cầu cảng để anh em thuyền bước lên bờ an toàn. Tôi biết bão số 13 này nó mạnh lắm rồi. Lúc đó tôi nghĩ phải bỏ tàu rồi. Biết là nguy hiểm lắm, nhưng tình người…mà không ra cũng không được. Lúc đó xác định không sợ chết nữa rồi, miễn là cứu được người thôi”.

Vỏ tàu bị sóng hư hỏng.

Ông Trương Văn Thông (53 tuổi), trú thôn Đông An Vĩnh, người có mặt trên tàu, nhớ lại: Nếu anh Thành tiếc tàu, không đâm tàu vào cảng Bến Đình, chưa chắc mọi người còn sống đến hôm nay.

“Sóng to, gió lớn, chúng tôi vẫn đi ra tìm kiếm. Lúc đầu ra khoảng hơn 17 giờ, sau đó vào lại trong ngày gần 20 giờ. Thấy sóng to gió lớn, nên chủ tàu quyết định lao tàu vào cảng Bến Đình để thuyền viên và người dân thoát nạn. Nếu tiếp tục ở ngoài biển thì sợ chìm tàu không biết đường nào bào bờ giữa thời gian bão. T

rước khi đi, chủ tàu đã nói rồi miễn là cứu người được, còn tiền của, vật chất tàu thì các ảnh quyết định không cần, miễn là ủi vào được khu vực cảng Bến Đình, tiếc là tối quá nên tìm không thấy”.

Ông Đặng Văn Thành với máy chính con tàu mới vừa vớt lên.

Sáng 10/11, khi thời tiết tạm yên, ông Đặng Văn Thành và đội thợ lặn cùng tìm vớt từng phần của con tàu. Máy móc, vật dụng nghề biển được đưa lên trong tình trạng hư hỏng nặng. Ông Phan Thanh, đại diện đội thợ lặn trục vớt tàu TV 0035 cho biết, nếu ông Thành không cho tàu lao vào cảng Bến Đình thì những người trên con tàu này trong đêm bão ấy có thể sẽ gặp nạn vì không vào được bờ do sóng to, gió lớn.

Ông Phan Thanh cho biết thêm, tàu của ông Thành do cứu người mà gặp nạn, người dân Lý Sơn đang giúp ông Thành trục vớt tàu chìm:

“Anh Thành có con tàu để ra hỗ trợ tìm kiếm 3 người đi trên biển mất tích, nhưng không may sóng to quá, tàu bị hư hỏng, bể. Toàn bộ tài sản trên tàu cũng không còn gì sử dụng được. Anh Thành đã hỗ trợ được cho những người đó, và toàn dân cũng giúp đỡ hết.

Chúng tôi ở đây cũng hỗ trợ anh mọi việc. Con tàu chìm, những gì anh lấy được, chúng tôi sẽ giúp anh, hoặc những việc mà cơ quan chức năng yêu cầu để thông luồng lạch cho tàu lớn vào đây sử dụng âu thuyền”.

Đội thợ lặn hỗ trợ trục vớt xác tàu.

Câu chuyện con tàu đánh đổi để cứu người vẫn được người dân đảo truyền nhau với sự xúc động và chia sẻ chân thành. Quyết định bỏ tàu giữ mạng sống cho 14 anh em trên tàu trong thời khắc hiểm nghèo thật đáng khâm phục.

Giữa bão giông trên biển, những quyết định mang tính sống - còn diễn ra trong tích tắc. Đằng sau đó là tấm lòng, nghĩa tình và bản lĩnh của người dân trên đảo Lý Sơn, những con người quen đối mặt với bão tố, coi chuyện cứu người là lẽ thường.