VinCons tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc

(VTC News) -

Ngày 10/12, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thành viên Tập đoàn Vingroup) công bố tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng cho các đại dự án trên cả nước.

Đây là đợt tuyển dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước chuyển mình thành doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp của VinCons, với cơ hội phát triển đột phá cùng các công trình mang tầm vóc quốc tế.

Nhằm hiện thực hóa kế hoạch thi công phát triển các đại đô thị thông minh, đại dự án công nghiệp, các khu phức hợp thương mại - dịch vụ trị giá hàng tỷ USD trên toàn quốc, VinCons mở đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay.

Quy mô tuyển dụng lên đến 100.000 công nhân thuộc nhiều nhóm nghề: xây - trát - ốp - lát - sơn bả - cốt thép - bê tông - thạch cao - điện - cấp thoát nước - phòng cháy chữa cháy - điều hòa - hàn....

Địa điểm làm việc trải rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh….

Gia nhập đội ngũ VinCons, người lao động sẽ được tiếp cận và vận hành các thiết bị xây dựng thế hệ mới, công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý an toàn nghiêm ngặt.

Trường hợp chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ tổ chức đào tạo bài bản và tổ chức thực tập tại công trường, giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập và phát triển tay nghề vững chắc.

VinCons cam kết mang đến thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ và có định hướng phát triển rõ ràng, nâng cao tiêu chuẩn sống cho công nhân.

Bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, VinCons cũng cung cấp môi trường làm việc văn minh với chế độ an sinh ổn định, không chỉ đảm bảo nâng cao tiêu chuẩn sống cho công nhân mà còn cam kết thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ và có định hướng phát triển rõ ràng.

Cụ thể, về thu nhập, VinCons cam kết mức lương cạnh tranh và ổn định hàng đầu trên thị trường. Ngoài việc được trả đúng hạn 2 lần mỗi tháng, công nhân vẫn được hưởng 100% lương cơ bản kể cả trong thời gian chờ việc.

Về chế độ phúc lợi, VinCons cam kết đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 cho công nhân kể từ khi có mặt tại công trường, cùng chế độ ngày nghỉ phép năm, quà Tết… giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

Công ty cũng cung cấp đồng phục và bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng lao động.

Về môi trường sống, VinCons cung cấp miễn phí phòng ký túc xá trang bị điều hòa, 3 bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho công nhân; hỗ trợ di chuyển lần đầu đến dự án, di chuyển từ ký túc xá đến địa điểm làm việc…

VinCons đặt mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, đồng thời từng bước khẳng định vị thế ngang tầm với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu châu Á.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons chia sẻ: “VinCons cam kết xây dựng một môi trường làm việc tử tế, an toàn và bền vững cho toàn thể người lao động. Công nhân luôn được bảo đảm đời sống, được trân trọng và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Đợt tuyển dụng 100.000 công nhân lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của các dự án trọng điểm, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VinCons trong việc đồng hành cùng sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.”

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, VinCons xác định mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty cũng đặt tầm nhìn vươn ra khu vực, từng bước khẳng định vị thế ngang tầm với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu châu Á.

Bốn trụ cột cốt lõi trong định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty bao gồm: chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, bảo đảm phát triển đội ngũ công nhân - kỹ sư vững tay nghề, vững kỷ luật; đầu tư đồng bộ máy móc, thiết bị và công nghệ thi công hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng - công nghiệp - dân dụng; xây dựng mô hình công trường văn minh, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới hiệu quả và tính bền vững; nâng chuẩn an toàn lao động và năng suất thi công, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và ổn định.