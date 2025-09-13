Tổng Bí thư: Lấy kết quả 'Bình dân học vụ số' là một tiêu chí đánh giá cán bộ

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại", diễn ra chiều 13/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tổng Bí thư nhắc lại thời điểm khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57 (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), ông đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

"Do vậy, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, tôi đã học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia 'Bình dân học vụ' để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào 'Bình dân học vụ số'. Hôm nay, 'Bình dân học vụ số - Quốc hội số' được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư ghi nhận, trong thời gian ngắn, Quốc hội xây dựng được Bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia. Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ Cơ bản đến Chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và "đúng vai, sát việc" với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí.

Cùng với nội dung tiên tiến, phương pháp triển khai cũng rất khoa học, tận dụng tối đa công nghệ, giúp học viên học mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, sinh động và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả rõ ràng. Hệ thống đào tạo của Quốc hội được tích hợp với các nền tảng số quốc gia (như cổng thông tin "Bình dân học vụ số" toàn dân). Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt, tinh thần hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Quốc hội rất tích cực.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra.

"Theo dự kiến báo cáo, các đồng chí đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể: năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ 'Bình dân học vụ số - Quốc hội số'; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Những đồng chí đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như 'yêu cầu học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau'. Người biết thì hướng dẫn người chưa biết, người chuyên sâu thì hướng dẫn những người mới bắt đầu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cho rằng chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này.

"Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào 'Bình dân học vụ số' phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số", Tổng Bí thư nói.

Với Quốc hội, Tổng Bí thư lưu ý không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" phát triển sâu rộng, thực chất.

Tổng Bí thư bày tỏ nhất trí với quan điểm của các lãnh đạo Quốc hội: phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025-2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của các đại biểu Quốc hội và đội ngũ cán bộ Quốc hội.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới, Tổng Bí thư cho rằng mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội, xây dựng tư duy số, văn hóa số.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Triển khai tập huấn "đúng người, đúng nhu cầu" tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng "Bình dân học vụ số" quốc gia.… để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi. Phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

"Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình 'Bình dân học vụ số' là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

Nhận định đây là mục tiêu cao, song Tổng Bí thư khẳng định, hoàn hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Quốc hội Việt Nam.

"Tôi tin tưởng rằng, nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành 'công dân số gương mẫu' biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo cấp số nhân", Tổng Bí thư nói.

Để ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, theo Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị và các cơ quan, địa phương cần tập trung nhiều lĩnh vực trọng tâm mà trước hết, phải chuyển từ tư duy giấy sang chuyển đổi số, xây dựng hệ thống pháp lý để đảm bảo cho việc chuyển đổi hoàn thiện một cách tốt nhất.

Song song với đó, phải đảm bảo về hạ tầng số và dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức nghi thức khai trương Nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". (Ảnh: Phạm Thắng)

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin, an ninh, an toàn.

"Nếu mình làm mà để người khác chiếm lĩnh được ngay, làm lộ bí mật còn nguy hiểm nữa. Khi đó, người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng chủ trương này do lo sợ tham gia mà bị lộ thông tin cá nhân. Những hoạt động cá nhân phải tuyệt đối bảo đảm an toàn", Tổng Bí thư lưu ý.

Ngoài ra, theo Tổng Bí thư, phải chú trọng yếu tố về nhân sự, con người và có ngân sách đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo hệ thống duy trì được hoạt động tốt và không ngừng nâng cấp.

"Khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta dừng lại là tụt hậu ngay", Tổng Bí thư lưu ý.

Với phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số", Tổng Bí thư khẳng định không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quốc hội, mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

"Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến 'Bình dân học vụ số' thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường nhất định sẽ đạt được", Tổng Bí thư phát biểu.