Tổng Bí thư: Chú trọng quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, am hiểu công nghệ số

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 9/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I trong điều kiện, bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; đồng thời, là Đảng bộ rất đặc thù (là tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, đào tạo, báo chí, xuất bản có vị trí, vai trò đặc biệt của hệ thống chính trị).

Nhìn chung, văn kiện được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Theo Bộ Chính trị, nội dung các văn kiện cơ bản bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị gắn với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ; thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược. Phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bộ Chính trị có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đặt ra yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu.

Một là nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hoá, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Hai là bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng.

Ba là dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

"Chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số. Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục 'bệnh' lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc", Tổng Bí thư lưu ý.

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư quán triệt xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hoá chính trị trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động làm tốt công tác tự chỉnh đốn, tự kiểm tra, tự giám sát để xây dựng, bảo vệ và giữ gìn sự liêm chính của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, với phương châm "đúng vai, thuộc bài". Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Bộ Chính trị đồng ý về thời gian tổ chức Đại hội như dự kiến, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện các văn kiện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ.