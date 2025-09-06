Tổng Bí thư: Bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng quân đội tiến lên hiện đại

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) diễn ra sáng 6/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Khái quát quá trình hình thành và phát triển 80 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định, Bộ Tổng Tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống "Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân trong suốt 80 năm qua; chúc mừng đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

"Dựng nước phải đi đôi với giữ nước là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của ông cha ta. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng", Tổng Bí thư nói.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tổng Tham mưu tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác, trước hết là quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

"Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông...; kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Song song với đó, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư lưu ý việc tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Tổng Tham mưu cần chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của Quân đội Nhân dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Theo Tổng Bí thư, Bộ Tổng Tham mưu phải quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

"Tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi; kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại. Xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư đề cập là coi trọng xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư tin tưởng, với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Bộ Tổng Tham mưu sẽ ngày càng trưởng thành, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.