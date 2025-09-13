Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị chuyên đề về Bình dân học vụ số - Quốc hội số

(VTC News) -

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại hành lang và sảnh phòng họp Diên Hồng về kết quả chuyển đổi số của Quốc hội. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tham dự tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có hơn 750 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, cùng các Đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội, công chức, viên chức thuộc hệ thống Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố (Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; 3.321 HĐND cấp xã theo dõi trực tiếp qua Kênh My TV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

"Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng "Quốc hội điện tử 1.0", cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội "không giấy tờ", góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Ngày 15/11/2024 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban; ngày 13/5/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kế thừa nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng "Quốc hội 2.0" với cải tiến vượt bậc (do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển), nhiều tiện ích mới.

Đơn cử như tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang.

Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI: hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

"Nhờ App Quốc hội 2.0, góp phần giúp cho Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các Luật, Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hiện nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc. Ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới (liên thông từ Trung ương đến địa phương; cung cấp giáo trình, tài liệu; phối hợp bồi dưỡng, đào tạo…).

Nhận định việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp.

"Tôi rất mong các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới. Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư là: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là 'chìa khóa vàng' để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.