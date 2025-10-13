Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo báo cáo, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội của TP đã nhận 30.000 lượt ý kiến từ cán bộ, đảng viên, chuyên gia và nhân dân thành phố gửi về, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và kỳ vọng lớn vào một tầm nhìn phát triển mới. Nổi bật trong đó là các góp ý đề xuất thí điểm “sandbox” cho fintech và tài sản số, hình thành mô hình “tam giác phát triển” và tư duy quy hoạch “đa cực, tích hợp, siêu kết nối”, để đưa thành phố vươn tầm là siêu đô thị toàn cầu.