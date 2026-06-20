Tin thế giới nổi bật trong ngày 20/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Tổng thống Ukraine bị thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng, ông Trump ca ngợi ông Netanyahu là 'thủ tướng chiến binh', đặc phái viên và con rể ông Trump tới Thụy Sĩ và việc ông Trump ra mắt chuyên cơ "Nhà Trắng bay".

Ba Lan thu hồi huân chương từng trao cho Tổng thống Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng, giải thưởng cao quý mà nước này đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA).

“Vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng ý đặt tên một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine là "Những anh hùng của UPA", tôi quyết định thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng đã trao cho Tổng thống Ukraine”, Tổng thống Karol Nawrocki nói.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

“Tôi muốn khẳng định rõ rằng quyết định này không nhằm vào người dân Ukraine. Nó cũng không đồng nghĩa với việc Ba Lan thay đổi định hướng chiến lược trong chính sách an ninh của mình", ông cho biết thêm.

Đây là tên của một nhóm nổi dậy dân tộc chủ nghĩa thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.

Ông Trump ca ngợi ông Netanyahu là 'thủ tướng chiến binh'

Theo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều lời khen cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chỉ vài ngày sau khi ông liên tục chỉ trích nhà lãnh đạo Israel liên quan đến các chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào Lebanon.

“Chúng tôi đã chiến đấu cùng Israel và luôn duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Israel”, ông Trump phát biểu trong buổi ra mắt chiếc chuyên cơ Air Force One mới được Qatar tặng cho Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được Tổng thống Trump ca ngợi là "thủ tướng chiến binh". (Ảnh: Reuters)

Khi nhắc đến cuộc xung đột gần đây với Iran, ông Trump ca ngợi các đồng minh vùng Vịnh vì đã chiến đấu cùng Washington, đồng thời gọi Thủ tướng Netanyahu là “thủ tướng chiến binh”.

“Họ nên ghi nhận công lao của ông ấy. Chúng tôi đã thực sự đấu tranh quyết liệt cùng với Israel", Tổng thống Trump nói về ông Netanyahu. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hezbollah vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều ngày giao tranh ác liệt tại Lebanon.

Đặc phái viên và con rể ông Trump tới Thụy Sĩ

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, đang trên đường tới Thụy Sĩ trong bối cảnh Mỹ và Iran nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên.

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cũng được cho là sẽ có mặt tại Thụy Sĩ để tham gia cuộc đàm phán.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thời điểm các cuộc đàm phán diễn ra vẫn chưa được xác định rõ. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến bắt đầu vào ngày 19/5 nhưng đã bị hủy đột ngột sau khi giao tranh leo thang trở lại giữa Israel và Hezbollah.

Ông Witkoff và ông Kushner là những người đã dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran nhằm đạt được biên bản ghi nhớ (MOU) ban đầu giữa hai bên. Nhà Trắng cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẵn sàng lên đường tham gia đàm phán “ngay khi có cơ hội sớm nhất”.

Ông Trump ra mắt chuyên cơ tổng thống mới

Tổng thống Donald Trump đã chính thức giới thiệu chiếc Air Force One mới, vốn là một máy bay thân rộng từng thuộc sở hữu của Qatar và đã được cải tạo thành chuyên cơ tổng thống của Mỹ.

“Chiếc máy bay này đã được biến thành một 'Nhà Trắng biết bay' với mức độ sang trọng chưa từng thấy trước đây”, ông Trump phát biểu bên trong nhà chứa máy bay tại Căn cứ Liên Hợp Andrews trước hàng trăm quân nhân Không quân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu khi đứng trước chiếc Air Force One mới. (Ảnh: AP)

Ông Trump xác nhận sẽ sử dụng chiếc chuyên cơ mới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng tới. Theo lời Tổng thống, chiếc chuyên cơ có khả năng sẽ tham gia màn bay trình diễn trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ ngày 4/7.

Chiếc Boeing 747-8 trị giá khoảng 400 triệu USD được Qatar chuyển giao cho Mỹ vào tháng 5/2025 để cải tạo thành chuyên cơ tổng thống thế hệ mới. Thương vụ này từng gây tranh cãi về các vấn đề đạo đức, an ninh và hiến pháp tại Mỹ.

Iran đặt 'lằn ranh đỏ' về eo biển Hormuz

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Mojtaba Khamenei và cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng eo biển Hormuz cùng "sức ảnh hưởng" của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khu vực không được phép bị suy yếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Mojtaba Khamenei và cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Ảnh: PressTV)

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Rezaei cho rằng xung đột phải kết thúc theo cách bảo đảm năng lực răn đe của Iran trong 50 năm tới. Tuyên bố này cho thấy một bộ phận lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran vẫn phản đối bất kỳ thỏa thuận nào có thể làm giảm ảnh hưởng và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Ông cũng nói rằng Mỹ là "bên bại trận" trong cuộc chiến, đồng thời cảnh báo mọi sai lầm của đối phương sẽ phải trả giá bằng phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía Iran.

"Trong lực lượng vũ trang, chúng tôi đáp trả những sai lầm của đối phương bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì đối phương gây ra", ông nói.