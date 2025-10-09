Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên, trong đó, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.
Mực nước lúc 1h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 28,19m, trên báo động (BĐ)3 là 1,19m; tại trạm Đáp Cầu 7,17m, trên BĐ3 0,87m.
Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,36m, trên BĐ3 2,36m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,59m, trên BĐ3 1,29m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,07m.
Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,96m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,42m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.
Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5m. Mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7m. Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3m.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức BĐ1-BĐ2.
Ngập lụt diện rộng còn xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.
Tin cảnh báo sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ
Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 8/10 đến 4h ngày 9/10), các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm; Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm; Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm; Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm...
Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ 5-10mm, có nơi trên 20mm.
Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục mưa lớn kéo dài, đất đá bão hòa, lũ trên các sông còn ở mức cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Cụ thể:
|Tỉnh
|Xã
|Lào Cai
|A Mú Sung, Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Yên, Cảm Nhân, Châu Quế, Chiềng Ken, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Có, Nghĩa Đô, phường Nam Cường, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Trịnh Tường, Văn Bàn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Thành
|Tuyên Quang
|Hùng Đức, Lùng Tám, Bản Máy, Bình Ca, Cán Tỷ, Cao Bồ, Đồng Yên, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hòa An, Lâm Bình, Lao Chải, Minh Tân, Nậm Dịch, phường Hà Giang 2, Quản Bạ, Tân Trịnh, Thái Bình, Thái Sơn, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình An, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Phìn, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, phường An Tường, phường Hà Giang 1, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, Phú Linh, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trào, Thái Hòa, Thắng Mố, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Thịnh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn
|Thái Nguyên
|Bình Yên, Đại Phúc, Định Hóa, Nghĩa Tá, Phú Lạc, Phượng Tiến, Trung Hội, An Khánh, Chợ Đồn, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, Lam Vỹ, Phú Đình, Phú Lương, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Chợ Mới, Chợ Rã, Cường Lợi, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Kha Sơn, La Bằng, La Hiên, Na Rì, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghinh Tường, phường Phan Đình Phùng, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, Phong Quang, Phú Bình, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Quân Chu, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Tân Thành, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trại Cau, Văn Lang, Vạn Phú, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình
|Cao Bằng
|Bạch Đằng, Bảo Lạc, Cô Ba, Cốc Pàng, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Lý Bôn, Minh Tâm, Nguyên Bình, Phan Thanh, Tam Kim, Thành Công, Tĩnh Túc, Xuân Trường
|Bắc Ninh
|Mỹ Thái, phường Bắc Giang, Bố Hạ, Lạng Giang, phường Đa Mai, phường Nếnh, phường Tân Tiến, phường Tiền Phong, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Tân Yên, Bắc Lũng, Bảo Đài, Đồng Kỳ, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Lục Nam, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Cảnh Thụy, phường Tân An, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, phường Yên Dũng, Quang Trung, Tam Tiến, Tiên Lục, Yên Thế