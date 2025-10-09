Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc

(VTC News) -

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên, trong đó, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Mực nước lúc 1h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 28,19m, trên báo động (BĐ)3 là 1,19m; tại trạm Đáp Cầu 7,17m, trên BĐ3 0,87m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,36m, trên BĐ3 2,36m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,59m, trên BĐ3 1,29m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,07m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,96m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,42m.

Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5m. Mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7m. Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Ngập lụt diện rộng còn xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Tin cảnh báo sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 8/10 đến 4h ngày 9/10), các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm; Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm; Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm; Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm...

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục mưa lớn kéo dài, đất đá bão hòa, lũ trên các sông còn ở mức cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Cụ thể: