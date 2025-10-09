Dự báo thời tiết 9/10: Bắc Bộ nắng ráo, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn ngập

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/10/2025

Sau thời gian mưa tầm tã gây ngập lụt, ngày 9/10, Bắc Bộ đón nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Hình thái thời tiết này cũng duy trì ở Bắc Trung Bộ trong ngày 9/10.

Mặc dù trời tạnh ráo, nắng trở lại nhưng lũ trên sông Cầu, sông Thương đặc biệt lớn, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn tiếp diễn trong 2-3 ngày tới. Các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ cũng có nguy cơ ngập lụt.

Ngoài ra, người dân sinh sống tại vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 9/10, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên vẫn còn ngập lụt. (Ảnh: Viên Minh)

Trong ngày 9/10, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, trong đó, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 9/10, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/10/2025

TP Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc mưa rào, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, trong đó, phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.