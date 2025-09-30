Thực hư người đàn ông tử vong do điện giật khi đi dưới đường ngập ở Hà Nội

(VTC News) -

Đại diện Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một người tử vong dưới trời mưa ngập.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông tử vong ở phố Đinh Núp, phường Yên Hoà. Do mưa lớn, đường phố ngập úng nên nhiều người cho rằng có thể nạn nhân bị giật điện.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hoà thông tin, bước đầu xác định buổi trưa nạn nhân đi uống rượu, người này trước đó còn gọi điện thoại vợ nói "say rượu quá".

Người đàn ông tử vong tại con phố ngập nước.

Đến khoảng 15h, người dân phát hiện người này tử vong, bên cạnh là chiếc xe chết máy. Lực lượng pháp y đang xác định nguyên nhân tử vong.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh một thanh niên nằm bất tỉnh ở con ngõ trên phố Nguyễn Chí Thanh, nghi bị điện giật.

Lãnh đạo UBND phường Giảng Võ xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhưng chưa thể khẳng định nguyên nhân do điện giật.

Một người bất tỉnh trên phố Nguyễn Chí Thanh.

"Nạn nhân đi liên hoan cùng nhóm bạn, trên đường về đi ngang qua địa điểm trên thì bất tỉnh. Ngay sau đó nhân viên điện lực tới hiện trường kiểm tra, bước đầu xác định quanh đó không có cột điện nào. Công an phường đưa nạn nhân tới Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu", lãnh đạo UBND phường Giảng Võ cho biết thêm.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai vụ việc.