Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp sơ tán người dân khỏi nơi ngập sâu, sạt lở

Yêu cầu trên được đề cập tại Công điện số 222 của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3, ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Lực lượng tỉnh Đắk Lắk cứu hộ người dân phường Tuy Hòa ra khỏi khu vực nước lũ dâng cao.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng lãnh đạo bộ, ngành huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ lưu ý bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống...

Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập. Tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Thủ tướng cũng lưu ý việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng, kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng.