Thủ tướng thăm vùng rốn lũ Hòa Thịnh, động viên người dân vượt khó

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác bay trên hai chiếc trực thăng đáp xuống xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để thăm hỏi, động viên người dân ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua.

Sau khi động viên người dân tại xã Tây Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến trung tâm xã Hòa Thịnh, rốn lũ thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Trực thăng của Thủ tướng đáp tại xã Hòa Thịnh.

Thủ tướng đến khu vực bị ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho Nhân dân vùng lũ. Tại đây, lãnh đạo Chính phủ thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn. Thủ tướng thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai giữa tháng 11, với 25 người thiệt mạng và 67 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau lũ.

Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân; vệ sinh môi trường, sửa trường học; khôi phục giao thông, thủy lợi, điện - viễn thông và sản xuất nông nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý không để người dân thiếu đói, thiếu ấm trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng đến thăm và động viên thân nhân gia đình có người bị mất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong người dân đoàn kết, sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác làm việc trực tuyến với 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đồng thời chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống Nhân dân.