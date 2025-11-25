Thủ tướng kêu gọi chung sức, chia sẻ với Nhân dân miền Trung sau lũ lịch sử

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chiều tối 25/11 tại TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử.

"Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đảo lộn và đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh", Thủ tướng nói.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân cả nước, các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân; tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại 8 Công điện, trong đó, phải bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch.

Thủ tướng lưu ý các địa phương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa trước ngày 30/11, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng trước ngày 31/1/2026; vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh; khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 25/11, mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 4); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Thiên tai cũng làm 308 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 09, Gia Lai 103, Đắk Lắk 120, Lâm Đồng 76); 1.159 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 178, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 749).

Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập; 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Thời điểm ngập lớn nhất là 202.567 nhà bị ngập (Gia Lai 20.775, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 30.655, Lâm Đồng 1.137).

Bên cạnh đó, 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 147.065 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 1.730.983 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.307 ha thủy sản thiệt hại...

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 13.748 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).