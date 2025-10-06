Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy 1 tháng

(VTC News) -

Đây là động thái khiến cả nước Pháp bất ngờ và khiến chính phủ của ông Lecornu trở thành một trong những chính phủ tồn tại ngắn ngủi nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Việc ông Lecornu từ chức được Văn phòng Tổng thống Pháp xác nhận, diễn ra trong bối cảnh bất ổn về thành phần nội các của ông, một liên minh bất ổn giữa phe trung dung và phe bảo thủ.

Việc này cũng diễn ra trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng ông Lecornu, người được bổ nhiệm chưa đầy một tháng trước, sẽ không thể thông qua ngân sách vào cuối năm nay.

Việc tân Thủ tướng Pháp từ chức rất có thể sẽ làm gia tăng áp lực từ các đảng đối lập, những đảng muốn Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập một cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Trong tuyên bố của mình, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron đã chấp nhận đơn từ chức của ông Lecornu.

Tân Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức sau chưa đầy 1 tháng làm việc.

Ông Lecornu là Thủ tướng thứ năm của Pháp trong vòng chưa đầy hai năm. Ông đã phải nỗ lực hết sức để thuyết phục đất nước và các nhà đầu tư về việc có thể đoàn kết một quốc hội vốn đang chia rẽ và bất đồng.

Ông Lecornu được bổ nhiệm vào đầu tháng 9 (9/9) trong bối cảnh công chúng bất mãn trước tình hình hỗn loạn của nước Pháp. Một số chính phủ liên tiếp không thông qua được các ngân sách chi tiết về cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Ông Lecornu là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là đồng minh lâu năm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Giờ đây, nước Pháp có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới, gây áp lực lớn lên ông Macron, người đến nay hiện đã thành lập ba chính phủ thiểu số thất bại.

Trước đó, ông Lecornu dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội hôm 7/10 để vạch ra lộ trình cho chính phủ của mình. Các đảng phái chính trị cánh tả và cánh hữu tại Pháp, cũng như các nhà đầu tư và Ủy ban Châu Âu tại Brussels, đang theo dõi sát sao kế hoạch của ông Lecornu nhằm thu hẹp mức thâm hụt ngân sách 5,8% vào năm 2024. Nợ công của Pháp đã lên tới 113% GDP vào năm 2024.

Cả hai mức này đều cao hơn nhiều so với quy định của EU: Yêu cầu thâm hụt của từng thành viên không được vượt quá 3% GDP, trong khi nợ công của họ không được vượt quá 60% sản lượng kinh tế.