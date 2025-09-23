Tổng thống Pháp bị cảnh sát New York chặn vì đoàn xe của ông Trump

(VTC News) -

Một khoảnh khắc bất ngờ đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rời trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ngay sau bài phát biểu tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Theo News.Az dẫn truyền thông Pháp, đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đi qua đúng thời điểm ông Macron chuẩn bị lên xe rời trụ sở Liên Hợp Quốc. Cảnh sát New York lập tức chặn toàn bộ tuyến phố, buộc đoàn xe của Tổng thống Pháp phải tạm dừng. “Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống, mọi thứ hiện đang bị chặn,” một sĩ quan cảnh sát nói với ông Macron, đồng thời ra hiệu cho biết đoàn xe của ông Trump đang đến gần.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị về giải pháp hai nhà nước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc này đã được kênh Brut ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo lấy điện thoại di động và gọi cho người đồng cấp Mỹ. "Xin chào. Đoán thử xem, tôi đang đợi trên phố vì mọi thứ bị chặn lại cho ngài đấy", ông Macron nói và cười.

Sau vài phút, tuyến đường được mở lại, nhưng chỉ cho người đi bộ. Điều này khiến ông Macron buộc phải tiếp tục hành trình một cách bất tiện, trong khi vẫn giữ lịch trình dày đặc tại New York.

Trước đó, Tổng thống Macron đại diện Pháp công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên Israel để chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Ông Trump đã phản đối việc các đồng minh phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, gọi đây là phần thưởng cho Hamas. Chủ nhân Nhà Trắng dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào sáng 23/9, tối cùng ngày giờ Việt Nam.