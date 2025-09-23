9 quốc gia công nhận nhà nước Palestine trước thềm Đại hội đồng Liên hợp quốc

(VTC News) -

9 quốc gia, bao gồm Pháp, Bỉ, Monaco, Luxembourg, Malta, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đã chính thức công nhận nhà nước Palestine hôm 21-22/9, trước và trong hội nghị thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là "giải pháp duy nhất cho phép Israel sống trong hòa bình".

Ông Macron nói "chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình và an ninh".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Việc công nhận quyền của người dân Palestine "không làm mất đi bất cứ điều gì quyền của người dân Israel, những người mà Pháp đã ủng hộ ngay từ ngày đầu tiên", ông Macron nói thêm.

"Pháp chưa bao giờ dao động, luôn sát cánh, bên cạnh Israel, ngay cả khi an ninh của họ bị đe dọa, kể cả khi có các cuộc không kích của Iran. Việc công nhận Nhà nước Palestine này là một thất bại của Hamas", ông Macron nói.

Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Andorra, bà Imma Tor Faus, cũng tuyên bố nước này có ý định công nhận nhà nước Palestine khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.

Hàng loạt quốc gia đã thông báo quyết định hoặc kế hoạch công nhận nhà nước Palestine trong bối cảnh xung đột leo thang và Israel mở chiến dịch trên bộ ở Thành phố Gaza, với các báo cáo về thương vong và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gọi tình hình ở Gaza là "không thể chấp nhận được" và cho biết giải pháp hai nhà nước là "con đường duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này".

Ông Guterres lưu ý rằng "không gì có thể biện minh cho các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng của Hamas vào ngày 7/10 hay việc bắt cóc con tin".

Ông nói thêm: "Và không gì có thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine".

Phản bác những lời chỉ trích, ông nói rằng quyền thành lập nhà nước của người Palestine "là một quyền, không phải là phần thưởng" và nếu không có nó, sẽ "không có hòa bình" trong khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết những người công nhận nhà nước Palestine "đang trao một phần thưởng lớn cho chủ nghĩa khủng bố".

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9. Mỹ vẫn kịch liệt phản đối việc công nhận tư cách nhà nước Palestine.

Ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng hôm qua trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza và cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 65.000 người tại vùng đất này, theo các tổ chức y tế.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cùng ngày tuyên bố Hamas "không được phép có bất kỳ vai trò nào" trong việc cai quản Gaza trong tương lai và kêu gọi nhóm này giao nộp vũ khí.

"Điều chúng tôi mong muốn là một nhà nước thống nhất không vũ khí, một nhà nước có luật pháp thống nhất và một lực lượng an ninh hợp pháp", ông Abbas phát biểu trực tuyến.

Nhà lãnh đạo Palestine cũng nhấn mạnh cam kết tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sau khi chiến tranh kết thúc. Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ soạn thảo một bản hiến pháp lâm thời trong vòng ba tháng để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền sang nhà nước".

Ông Abbas cũng kêu gọi nhiều quốc gia hơn nữa công nhận nhà nước Palestine.