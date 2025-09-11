Biểu tình phản đối chính phủ bùng phát dữ dội ở Pháp

Video người biểu tình xô xát với cảnh sát ở Pháp.
Hôm 10/9, hàng nghìn người trên khắp nước Pháp xuống đường tham gia các cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Phong tỏa mọi thứ". Mục đích thể hiện bất bình với chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron, các đề xuất cắt giảm ngân sách của chính phủ cũng như toàn bộ tầng lớp chính trị đất nước.
Cuộc biểu tình, được tổ chức chủ yếu thông qua các lời kêu gọi lan truyền trên kênh Telegram và mạng xã hội từ các nhóm đối lập trong chính phủ. “Phong tỏa mọi thứ” bùng phát vào tháng 5, từ các nhóm cánh hữu, song đến nay nhận được sự ủng hộ từ cánh tả và cực tả. Kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ Pháp được cho là nguyên nhân gây sự bất bình, mất lòng tin sâu sắc đối với người dân nước này.
Chính quyền đã triển khai hơn 80.000 nhân viên an ninh trên khắp cả nước, dỡ bỏ các rào cản và kiềm chế tình trạng bất ổn khi căng thẳng bùng phát ở nhiều nơi.
Cảnh sát Pháp bắt giữ 250 người tham gia biểu tình, khi những người tham gia gây ra tình trạng hỗn loạn lớn ở nhiều thành phố ở Pháp.
Cảnh sát Pháp xịt hơi cay để ngăn người biểu tình.
Phong trào biểu tình "Phong tỏa mọi thứ" được cho là phép thử đầu tiên đối với tân Thủ tướng Sebastien Lecornu. Tổng thống Macron bổ nhiệm ông Lecornu giữ chức Thủ tướng hôm 9/9. Thách thức của Thủ tướng Lecornu sẽ là đưa ra một kế hoạch ngân sách cho năm 2026 mà không khiến ông phải chịu chung số phận như cựu thủ tướng Bayrou, người chỉ tại vị 9 tháng.
Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cảnh báo, các cuộc tuần hành bị các nhóm cực đoan, cực tả trà trộn vào và mức độ bạo lực sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Những người biểu tình chặn đường cao tốc, đốt rào chắn và đụng độ với cảnh sát.
Các nhóm biểu tình liên tục tìm cách phong tỏa đường vành đai Paris trong giờ cao điểm. Họ dựng rào chắn và ném đồ vật vào cảnh sát, đồng thời làm tắc nghẽn giao thông.
Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất tại Pháp kể từ khi làn sóng biểu tình Áo vàng bùng phát năm 2018 nhằm phản đối đề xuất đánh thuế nhiên liệu của Tổng thống Emmanuel Macron.
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Pháp đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp được đánh giá là chậm chạp, giảm xuống còn 1,2% vào năm 2024 từ mức 1,4% của năm trước.