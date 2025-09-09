Thời sự quốc tế 9/9: Chính phủ Pháp sụp đổ; Nga không trả đũa phương Tây

(VTC News) -

Tổng hợp tin thời sự quốc tế sáng 9/9.

Chính phủ Pháp sụp đổ

Ông Bayrou trở thành thủ tướng thứ hai liên tiếp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron bị bãi nhiệm.

Một kiến nghị bất tín nhiệm tại Hạ viện Pháp cần tối thiểu 288 phiếu để thông qua. Lần này, kiến nghị nhận được tới 364 phiếu thuận, khi liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia bắt tay lật đổ chính phủ, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tháng quanh kế hoạch thắt lưng buộc bụng của ông Bayrou.

Sau khi vượt qua 8 kiến nghị bất tín nhiệm trước đó, chính ông đã kêu gọi cuộc bỏ phiếu lần này nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch tiết kiệm gần 44 tỷ euro (52 tỷ USD) để giảm gánh nặng nợ công trước khi ngân sách được trình vào tháng 10.

Việc ông Bayrou bị loại bỏ đặt Tổng thống Macron trước hai lựa chọn khó khăn: hoặc bổ nhiệm một thủ tướng thuộc phe Xã hội để lèo lái ngân sách qua Quốc hội - đồng nghĩa nhường quyền kiểm soát chính sách trong nước, hoặc kêu gọi tổng tuyển cử sớm, nơi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen đang nắm lợi thế. Cả hai kịch bản đều có nguy cơ làm suy yếu thêm vị thế tổng thống.

Ông François Bayrou.

Nga không có ý định trả đũa

Nga không có kế hoạch trả đũa các quốc gia phương Tây đã cắt đứt quan hệ và gây áp lực lên Moskva liên quan xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố.

Phát biểu tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva, ông Lavrov nhấn mạnh Nga không có ý định “trả đũa hay trút giận” lên các doanh nghiệp từng lựa chọn đứng về phía chính phủ phương Tây trong việc ủng hộ Kiev và áp đặt trừng phạt kinh tế. Ông nói thêm rằng sự thù địch vốn là “một cố vấn tồi.”

Theo ông, việc cho phép các doanh nghiệp này quay lại thị trường Nga trong tương lai còn phụ thuộc vào việc họ có gây rủi ro cho các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế và an ninh quốc gia hay không. Ngoại trưởng khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập.

Trong tháng này, Tổng thống Putin cũng bác bỏ xu hướng biệt lập, nhấn mạnh rằng Nga không muốn “khép mình trong vỏ bọc dân tộc” vì điều đó sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh. “Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay loại bỏ bất kỳ ai. Những ai muốn quay lại đều được chào đón”, ông nói thêm.

Ông Sergei Lavrov.

Ông Trump giao con rể soạn thảo kế hoạch “hậu chiến” cho Gaza?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là giao nhiệm vụ cho con rể Jared Kushner xây dựng kế hoạch cho giai đoạn sau chiến tranh tại Gaza, theo kênh Channel 12.

Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer hôm nay đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Kushner tại Miami để thảo luận về đề xuất ngừng bắn cũng như kế hoạch “hậu chiến” của Washington. Kênh tin này cho biết Kushner đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong việc định hình lộ trình tương lai của Gaza.

“Mỹ sẽ tham vấn với Israel, nhưng đó sẽ không phải là kế hoạch của Netanyahu hay của Dermer", một quan chức Mỹ nói với Channel 12.

Kushner từng là cố vấn cấp cao của Trump trong nhiệm kỳ đầu (2017–2021) và đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy Thỏa thuận Abraham – bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab. Hiện tại ông không giữ chức vụ chính thức nào trong Nhà Trắng.

Channel 12 cũng tiết lộ thêm chi tiết về đề xuất mới nhất của Mỹ liên quan đến thỏa thuận toàn diện về ngừng bắn và trao trả con tin.

Nếu như các báo cáo trước đó nói rằng toàn bộ con tin Israel sẽ được thả ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, thì nguồn tin của Channel 12 khẳng định tất cả con tin còn sống sẽ được trả tự do trong vòng 48 giờ. Thi thể các con tin thiệt mạng cũng sẽ được trao trả trong thời gian ngừng bắn, nhưng thời điểm cụ thể sẽ được quyết định thông qua đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel. Hamas cho biết họ cần thêm thời gian để tìm kiếm toàn bộ thi thể.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 60 ngày hoặc cho tới khi các cuộc đàm phán kết thúc, nếu diễn ra lâu hơn. Nội dung đàm phán tập trung vào việc giải giáp Hamas, cơ cấu chính quyền sẽ điều hành Gaza sau khi Hamas rút lui, cũng như kế hoạch từng bước rút quân của IDF.

Theo đó, IDF sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza, bao gồm cả khu vực đệm dọc biên giới. Tiến độ rút quân phụ thuộc vào khả năng của chính quyền Gaza mới trong việc duy trì an ninh tại các khu vực Israel bàn giao.

Israel cho rằng nội bộ Hamas đang chia rẽ về đề xuất này. Một số thủ lĩnh hoài nghi về cam kết của ông Trump và lo ngại Israel sẽ nắm quá nhiều quyền kiểm soát đối với tốc độ rút quân.