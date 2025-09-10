Biểu tình đẫm máu ở Nepal: Tù nhân tràn ra ngoài đòi được trả tự do

(VTC News) -

Khói lửa tại tòa nhà Quốc hội Nepal. (Video: Reuters)

Một ngày sau khi ngừng hoạt động do biến động chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực, sân bay Kathmandu đã được mở cửa trở lại. Các lệnh cấm tụ tập vẫn còn hiệu lực đến sáng mai.

Trước đó, một nhóm tù nhân tại nhà tù Dillibazar ở Kathmandu đã tràn ra ngoài, yêu cầu được thả giữa lúc các cuộc biểu tình chống tham nhũng lan rộng khắp cả nước. Quân đội Nepal đã được triển khai trong và quanh khu vực nhà tù để ngăn chặn tình hình hỗn loạn leo thang.

Theo cập nhật mới nhất, người biểu tình Gen Z đang yêu cầu cựu Chánh án Sushila Karki làm Thủ tướng lâm thời. Thông tin này được tổng thư ký Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao – người đã được những người biểu tình tham vấn – nói với Reuters.

Bên cạnh đó, số người chết trong các cuộc biểu tình ở Nepal đã tăng lên 25, với 633 người bị thương, theo Reuters.

Lệnh giới nghiêm được áp đặt tại Kathmandu sau khi Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức. Đây là ngày thứ hai liên tiếp các cuộc biểu tình chống tham nhũng đẫm máu bùng nổ tại quốc gia Himalaya, sau khi chính phủ công bố lệnh cấm mạng xã hội vào tuần trước – một lệnh cấm đã được hủy bỏ sau khi 19 người thiệt mạng.

Dù nguyên nhân trực tiếp dẫn tới biểu tình là lệnh cấm mạng xã hội (nay đã được gỡ bỏ), sự bất mãn trong xã hội Nepal đã âm ỉ từ lâu, đặc biệt là trước những cáo buộc tham nhũng nhắm vào giới lãnh đạo chính trị.

Người biểu tình Gen Z, bị cho là phẫn nộ trước chính quyền ông K.P. Sharma Oli, đã đốt các tòa nhà chính phủ, văn phòng của các đảng lớn, cùng nhà riêng và trụ sở của nhiều chính khách cấp cao, bao gồm cả một số cựu Thủ tướng.

Trước làn sóng biểu tình, ông Oli tuyên bố từ chức, nói: “Trước tình hình bất lợi của đất nước, tôi từ chức kể từ hôm nay để tạo điều kiện giải quyết vấn đề và giúp tìm giải pháp chính trị phù hợp với hiến pháp".