Người biểu tình phóng hỏa, vợ cựu Thủ tướng Nepal thiệt mạng

(VTC News) -

Bà Rajyalaxmi Chitrakar, phu nhân cựu Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, thiệt mạng sau khi nhà riêng bị người biểu tình phóng hỏa.

LINH NGÂN
