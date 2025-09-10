Đóng

Hỗn loạn bao trùm Nepal từ lệnh cấm mạng xã hội

Thủ đô Kathmandu, Nepal chìm trong khói lửa, biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội đã leo thang thành bạo động, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

LINH NGÂN
