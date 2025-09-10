Nepal ra lệnh giới nghiêm toàn quốc

(VTC News) -

Lệnh giới nghiêm của Nepal áp dụng đến 17h ngày 10/9 (theo giờ địa phương), sau đó được gia hạn đến 6h ngày 11/9. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình, đe dọa nghiêm trọng tình hình an ninh công cộng.

“Xét đến tình hình an ninh chung của cả nước, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm và hạn chế di chuyển”, tuyên bố viết.

Lực lượng an ninh được triển khai tại nhiều thành phố lớn của Nepal. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Nepal cho biết phương tiện thiết yếu, bao gồm xe cứu thương, xe tang, xe cứu hỏa, nhân viên y tế và xe an ninh được phép hoạt động trong thời gian giới nghiêm. Người dân được khuyến cáo phối hợp với nhân viên an ninh gần đó để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Chính quyền cũng cảnh báo mọi hành vi phá hoại, đốt phá, cướp bóc hoặc tấn công cá nhân và tài sản liên quan đến biểu tình sẽ bị xem là tội hình sự và bị lực lượng an ninh xử lý nghiêm khắc.

Quân đội cũng kêu gọi quân nhân nghỉ hưu, quan chức chính phủ, nhà báo và người dân chỉ nên tin tưởng vào thông tin chính thống và tránh lan truyền tin đồn sai sự thật. Cùng với đó, quân đội kêu gọi công chúng ủng hộ lực lượng an ninh đang hoạt động trong việc duy trì an ninh và hỗ trợ nỗ lực nhân đạo.

Tại Kathmandu và nhiều thành phố lớn khác, quân đội cũng đang tiếp tục thực thi lệnh giới nghiêm, khuyến cáo người dân ở trong nhà trừ khi thực sự cần thiết. Người đi bộ ngoài đường đều bị thẩm vấn về mục đích và điểm đến, chỉ những người mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ mới được phép di chuyển qua khu vực nhạy cảm.

Bắt đầu từ hôm 8/9, hàng chục nghìn người Nepal đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Trước sức ép này, Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã nộp đơn từ chức vào ngày 9/9 và chính phủ của ông buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.