Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc coi trọng và phát triển quan hệ với Pháp là yêu cầu khách quan và lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, mong sớm đón Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới. Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do các đợt bão lũ gây ra. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ sự cần thiết phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau hợp tác để ngăn chặn, chống đỡ và khắc phục những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tổng thống Macron nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào tháng 5/2025 vừa qua, đánh giá các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả; nhất trí hai bên sớm hoàn thiện và thông qua Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron gửi lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Với mong muốn thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế còn nhiều dư địa giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đề nghị Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ ''Thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan tâm chung về tình hình thương mại thế giới, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sáng kiến của Pháp về an ninh mạng, nhất trí hai bên tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này.

Tổng thống Macron đánh giá cao nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất trí hai bên cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh chính trị, thương mại quốc tế nhiều biến động như hiện nay, đồng thời phối hợp với các đối tác ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.