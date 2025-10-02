Thứ trưởng Hồ Văn Niên làm Bí thư Quảng Ngãi

(VTC News) -

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại Hội nghị, ông Lê Minh Hưng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Văn Niên (50 tuổi, quê ở xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng và Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông Hồ Văn Niên trưởng thành từ địa phương và từng trải qua các vị trí quan trọng như: Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 1/6/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục tái đắc cử chức vụ này cho đến khi được điều động giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo vào tháng 6/2025.