Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 1/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị công bố quyết định về việc ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình có học vị tiến sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Năm 1994, ông Phong bắt đầu làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai với vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Quá trình công tác, ông Đặng Xuân Phong lần lượt kinh qua các chức vụ lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 1/2025, ông Phong được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6 vừa qua, Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau sáp nhập.