Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh làm Cục trưởng Cục An ninh nội địa

(VTC News) -

Chiều 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, tân Cục trưởng Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Học viện An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, điều tra viên cao cấp.

Thiếu tướng Mạnh có gần 30 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân; trong đó có 27 năm công tác liên tục tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 3/2022, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 1/4/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Tháng 6 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất.