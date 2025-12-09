Điều tra vụ bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong vườn cao su tại Gia Lai

(VTC News) -

Chiều 9/12, Bác sỹ CKII Đặng Hữu Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin, sức khỏe bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa vườn cao, một phần cơ thể bị vùi lấp, trên mặt có nhiều vết xước tại xã Ia Mơ (Gia Lai) đã ổn định.

"Nhiệm vụ của đội ngũ bác sỹ trong bệnh viện là cứu sống bé gái kịp thời trong tình trạng suy hô hấp, trên mặt có nhiều vết xước, cơ thể có nhiều vết côn trùng cắn.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, đồng thời bệnh viện cũng đã báo cáo lên chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để làm rõ sự việc trên.", bác sỹ Chiến thông tin

Đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tích cực điều trị cho bé gái sơ sinh. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo báo cáo trước đó của Công an xã Ia Mơ, vào tối 8/12, anh Rơ Lan Bik, công nhân Công ty cao su Chư Pah (trú tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đang làm việc thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở vườn cao su phía sau.

Lại gần nơi phát ra tiếng khóc, anh Bik phát hiện một chú chó đang đào bới, phía dưới có một bé gái sơ sinh bị vùi lấp. Thấy vậy, anh Bik và một số công nhân đã nhanh chóng đưa cháu bé vào phòng làm việc của đơn vị đồng thời báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ đã có mặt cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu. Bước đầu xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn nguyên dây rốn, khu vực trán của cháu bé có nhiều vết xước nghi do động vật cào.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, Công an xã Ia Mơ đã cùng bác sĩ tại Trạm y tế xã đưa cháu bé tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bé gái sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, trên mặt nhiều vết xước và cơ thể có nhiều nốt côn trùng cắn. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bệnh nhân bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành tiêm kháng sinh vì lo ngại bé ở môi trường bên ngoài có thể bị nhiễm trùng, đồng thời cho thở ô-xy và truyền dịch nuôi dưỡng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra nguyên nhân bé gái sơ sinh lại bị bỏ rơi giữa vườn cao su và bị vùi lấp nửa cơ thể.