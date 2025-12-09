Rossi DuoComfort: Khi tiện nghi phòng tắm trở thành tiêu chuẩn sống mới

(VTC News) -

Xu hướng chọn lựa các giải pháp công nghệ đồng bộ mang lại sự tiện nghi, an toàn và ổn định lâu dài - ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong hai năm gần đây. Nắm bắt điều này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển bộ giải pháp làm nóng Rossi DuoComfort, một hệ sinh thái thiết bị phòng tắm được thiết kế để mang lại trải nghiệm liền mạch và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Rossi DuoComfort – Nâng tầm trải nghiệm.

Tiện nghi nhất quán: Nhu cầu mới của gia đình đô thị

Theo các khảo sát tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM, ngày càng nhiều gia đình trẻ ưu tiên các thiết bị vận hành đồng bộ để giảm gián đoạn và rủi ro trong sinh hoạt. Không ít người dùng chia sẻ rằng phòng tắm không gian tưởng nhỏ lại là nơi bộc lộ rõ rệt nhất những bất tiện khi thiết bị hoạt động rời rạc: Nước nóng lúc quá nóng, lúc quá lạnh, khăn không kịp khô, mỗi thiết bị một cách điều khiển khác nhau.

Sự thay đổi trong lối sống đặc biệt ở các hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi càng khiến tính ổn định và sự nhất quán trở thành ưu tiên hàng đầu.

Một hệ sinh thái - một trải nghiệm.

Rossi DuoComfort: Hệ sinh thái đồng bộ hóa tiện nghi

Đáp ứng nhu cầu đó, bộ giải pháp Rossi DuoComfort được phát triển dựa trên triết lý “một hệ sinh thái - một trải nghiệm”.

Bộ đôi sản phẩm gồm:

Bình nước nóng Rossi Touch, làm nóng nhanh, kiểm soát nhiệt chính xác

Máy sấy khăn Rossi Comfort, giữ khăn luôn ấm, khô, sạch khuẩn

Sự kết hợp này giúp rút gọn đáng kể thao tác, mang lại trải nghiệm liền mạch: Nước nóng nhanh và ổn định hơn, khăn luôn sẵn sàng và phòng tắm trở nên tiện nghi hơn mỗi ngày.

Nhiều gia đình ghi nhận sự thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng: Buổi sáng trở nên gọn gàng, trẻ nhỏ dễ sử dụng hơn và không còn tình trạng khăn ẩm khó chịu trong những ngày nồm ẩm.

Công nghệ thông minh hỗ trợ vận hành ổn định

Khác với mô hình sử dụng các thiết bị độc lập, DuoComfort vận hành trên chung một nền tảng công nghệ, giúp đảm bảo tính ổn định, đây là yếu tố được người dùng đánh giá cao nhất.

Ứng dụng TADT Smart hỗ trợ điều khiển từ xa, hẹn giờ và theo dõi trạng thái.

Ngay cả khi mất Wi-Fi, hệ thống vẫn hoạt động nhờ kết nối Bluetooth nội bộ.

Ruột bình Titan, thanh đốt cao cấp và công nghệ Ag+ kháng khuẩn giúp tăng độ bền, giảm nguy cơ hỏng hóc và đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Theo đại diện Tân Á Đại Thành, DuoComfort được xây dựng với triết lý “tiện nghi phải bền vững”, nghĩa là ưu tiên sự ổn định và tuổi thọ, thay vì chạy theo quá nhiều tính năng phức tạp.

Công nghệ thông minh – Vận hành ổn định.

Chuẩn sống mới của gia đình hiện đại

Những phản hồi tích cực từ người dùng cho thấy sự đồng bộ giữa nước nóng - khăn ấm - điều khiển thông minh không chỉ tăng tiện ích mà còn cải thiện cảm xúc và chất lượng sinh hoạt. Một chiếc khăn ấm vào buổi sáng mùa lạnh hay dòng nước nóng ổn định sau ngày dài làm việc đều mang đến cảm giác dễ chịu, được chăm sóc.

Trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng được đề cao, Rossi DuoComfort đang góp phần định hình một chuẩn sống mới của gia đình Việt nơi tiện nghi không chỉ là tiện ích, mà là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe, an toàn và sự thoải mái hằng ngày.

Khi một hệ sinh thái nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn

Phòng tắm, dù chỉ chiếm diện tích nhỏ trong ngôi nhà, lại là nơi mở đầu và kết thúc mỗi ngày. Việc thiết kế một không gian tiện nghi, ổn định và đồng bộ giúp nâng tầm trải nghiệm sống, mang lại cảm giác “thoải mái khi trở về nhà”.

Với DuoComfort, Tân Á Đại Thành không chỉ đưa ra các sản phẩm, mà là một cách tiếp cận mới đối với tiện nghi gia đình: đơn giản hơn, thông minh hơn và dài hạn hơn.