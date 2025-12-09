Bức tường 'khủng' làm từ 100.000 chai nhựa tái chế đạt kỷ lục Việt Nam

Người tham quan tỏ ra thích thú khi đi qua hơn 100 m tường nghệ thuật được tạo tác từ vỏ chai nhựa tái chế. Chị Trần Thu Hiền (TP.HCM) cho biết chị thực sự ấn tượng với công trình, bởi nó truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: Đại Việt)